Fondazione senza presidente 

La Fondazione Trenino Verde è orfana di presidente. Elso Rei si è dimesso. Il commercialista di Sassari non è più al timone da qualche giorno. Nata il 5 dicembre 2023 per rilanciare il vettore turistico e valorizzare un grande patrimonio storico della Sardegna, la Fondazione non può ancora vantare la paternità di iniziative concrete. Ne fanno parte 47 paesi, 12 dei quali ogliastrini. A conferma della trazione del territorio all’interno dell’organismo, fra i ruoli apicali spicca la presenza del sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, come segretario, carica che ricopre da aprile 2024, e componente della Giunta.

Clima incerto

La Fondazione cerca un nuovo presidente. Che tra Rei, eletto a dicembre del 2023 su proposta della Giunta Solinas, e l’attuale maggioranza regionale non ci fosse un rapporto idilliaco lo confermano le schermaglie con l’assessora ai Trasporti, Barbara Manca, su un finanziamento di 310mila euro di cui, secondo l’esponente dell’Esecutivo Todde, la Fondazione sarebbe stata destinataria senza presentare relativo rendiconto. Risorse che, a parere di Rei, non sarebbero mai state ricevute dalla Regione perché girate direttamente all’Arst che gestisce il Trenino Verde. Al netto della lite tra (ex) presidente e assessora, oggi la Fondazione non ha un presidente e in Ogliastra montano le polemiche. «Non è una vicenda cristallina», accusa Chicco Usai, sindaco di Ussassai, uno dei 47 Comuni che hanno aderito al progetto. «Non abbiamo avuto comunicazioni ufficiali da parte della Fondazione e non conosciamo i motivi delle dimissioni. Non entriamo nel merito, ma questa è una situazione che non mi piace, anche perché sul Trenino il nostro territorio ripone molte aspettative e, invece non accade nulla di concreto».

Lavori al palo

Usai è pessimista rispetto al futuro del Trenino, almeno per quanto riguarda il suo territorio. Benché un anno fa a Niala ci sia stata la svolta burocratica, con il via libera alla procedura per i lavori di sistemazione del ponte di Irtzioni, l’intervento è ancora al palo: «I lavori - riflette il primo cittadino di Ussassai - sono stati appaltati, ma ci hanno detto che d’inverno l’impresa non avrebbe lavorato. Tra la primavera e l’estate hanno soltanto tolto i binari e ricoperto il tratto di terra per consentire il transito dei mezzi pesanti per il trasporto dei materiali. Ora torneranno le stagioni fredde e dunque se ne parlerà a primavera. Stimo che neanche per la prossima estate avremo il ponte riaperto. Questa è una presa in giro». Usai ha una proposta, che più che altro assomiglia a una provocazione: «Arst non riesce a gestire il servizio? Ci renda il tracciato, in qualche modo lo valorizzeremo, magari creando dei ferrocicli».

