Fondazione, scatta la corsa alle poltrone 

«Ho ritenuto di dover prendere questa decisione per favorire un clima di serenità in vista delle trasformazioni che a breve interesseranno la Fondazione - spiega Obino, che manterrà la reggenza fino alla nomina del nuovo cda - Non era mia intenzione creare scompiglio, specie a ridosso della giostra. Resto comunque un dipendente della Fondazione e continuerò a lavorare come ho sempre fatto per il suo bene».

Francesco Obino ha rassegnato le sue dimissioni dalla società in house del Comune, ma in pochi ne erano a conoscenza. Stranamente nessuna comunicazione ufficiale dagli uffici di piazza Eleonora, nonostante l’organizzazione della Sartiglia appena andata in archivio abbia tenuto a lungo i riflettori puntati sul braccio operativo dell’amministrazione civica in tema di cultura e promozione del territorio.Nessuno a quanto pare ha avvertito l’esigenza di ragguagliare i cittadini sulla decisione formalizzata durante l’ultima seduta di gennaio del Consiglio di amministrazione.

Da più di un mese sul sito internet della Fondazione Oristano, nella pagina “organi e uffici”, la voce relativa all’incarico del direttore è affiancata da una doppia “F”, ad abbreviare la dicitura “facente funzioni”.

Le novità

Selezioni pubbliche

Un atto dovuto quindi alla luce delle novità introdotte dal nuovo statuto che lo scorso dicembre (non senza frizioni all’interno della stessa maggioranza di governo) ha ottenuto il via libera dall’Autorità nazionale anticorruzione. La direzione della partecipata, classificata in regime di house providing, dovrà essere affidata tramite una selezione ad evidenza pubblica. «Se parteciperò? Vedremo», si limita ad affermare Obino, dal 2006 direttore prima della Fondazione Sartiglia e poi della Fondazione Oristano.

Nomina in ritardo

I tempi sono legati alla nomina del nuovo presidente (incarico fiduciario attualmente ricoperto da Francesco Deriu, dopo le dimissioni dell’ex sindaco Andrea Lutzu). Nel delicato puzzle degli incarichi di sottogoverno, la poltrona spetta al Partito s ardo d’A zione che dovrà sottoporre al primo cittadino i t re nomi tra i quali individuare il nuovo presidente, gli altri per i due componenti del Consiglio di amministrazione. «Non abbiamo ancora programmato l’incontro con il sindaco», afferma l’esponente dei Quattro Mori Giovanni Mascia. Ma è chiaro che i tempi orama i siano maturi.

La scadenza

Secondo il nuovo Statuto, il Cda « resta in carica fino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati non più di una volta, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati, prima della scadenza del mandato» . Nel caso specifico, il prossimo 30 aprile. Dopodiché si dovrà procedere con la selezione del nuovo direttore.

«Non entro nel merito dei tecnicismi dello statuto - osserva l’assessore alla Cultura Luca Faedda - ma il contributo che Francesco Obino ha dato alla Fondazione è stato importante».

