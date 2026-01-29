Fondazione Satta all’esordio, Porcu vice presidente 

Si è insediato ieri il Consiglio di amministrazione della Fondazione per la pubblica lettura Sebastiano Satta, dopo il riconoscimento giuridico da parte della Regione.

Il Cda ha approvato i primi atti urgenti per garantire la continuità dei servizi e dell’organizzazione della biblioteca, punto di riferimento culturale per città e territorio provinciale. All’unanimità, nominato vicepresidente Giancarlo Porcu, filologo nuorese e rappresentante della Provincia. «La nomina di Porcu vuole aprire un dialogo concreto con il territorio e costruire un progetto di comunità condiviso, in cui tutti possano riconoscersi», sottolinea la presidente Alessandra Corrias. «Presto il Cda incontrerà i sindaci dei Comuni del sistema bibliotecario per avviare questo percorso», aggiunge. Il Cda è composto anche da Tanja Baumann, Ignazio Efisio Putzu ed Emiliano Fenu, che insieme alla presidente e a Porcu guidano questa delicata fase di transizione. Il Cda ha adottato in via provvisoria tutti i regolamenti del disciolto Consorzio, permettendo così di predisporre strumenti amministrativi e organizzativi adeguati alla nuova veste istituzionale. Nel segno della continuità e della serenità di utenti e personale, è stato nominato direttore facente funzioni Giancarlo Marcialis, già responsabile dei servizi bibliotecari e dell’area di cooperazione.

«Valorizzare una figura interna in questa fase garantisce la stabilità necessaria e assicura la gestione efficace delle attività, in attesa della selezione pubblica del nuovo dirigente», conclude Corrias.

