Fondazione Satta al via:  biblioteca tra lavori e futuro presto riapre Monte Gurtei 

Dopo un iter durato otto mesi la “Fondazione per la pubblica lettura Sebastiano Satta”, istituita dalla Giunta regionale il 14 maggio, è pienamente operativa grazie al riconoscimento giuridico. L’atto conclude il percorso burocratico e archivia il vecchio consorzio. La gloriosa biblioteca Satta è nelle mani del cda, nominato a novembre e guidato dalla presidente Alessandra Corrias. Incarico gratuito che un po’ stride con le tante incombenze di una realtà culturale di prim’ordine.

«La biblioteca mi ha dato tanto, come ha fatto a tantissimi nuoresi. Tutti sentono di dovere qualcosa alla biblioteca, sempre aperta e accogliente. Nonostante le difficoltà degli ultimi anni è rimasto un punto di riferimento per tutti». Alessandra Corrias spiega così lo spirito del suo impegno diventato già abituale nei mesi di transizione. «Ora siamo nelle condizioni di essere operativi. Il cda si può insediare entro la fine del mese. È un bel sollievo dopo la firma di novembre e le scadenze di dicembre legate al consorzio».

Primi atti

Grazie ai fondi ministeriali e regionali la biblioteca Satta si arricchisce intanto di nuovi volumi. Tanti acquisti in coincidenza con l’avvio del nuovo corso dove Corrias sarà affiancata dal sindaco Emiliano Fenu, da Giancarlo Porcu per la Provincia di Nuoro, Efisio Ignazio Putzu per l’università di Cagliari e Tanja Baumann per quella di Sassari. «Il cda sarà sicuramente protagonista nelle decisioni», annuncia Corrias che già pensa alle priorità, a iniziare dal bilancio. «La prima urgenza è quella delle strutture, servono lavori di manutenzione nella sede centrale, a casa Buscarini e nel giardino. Sono in corso le valutazioni dei tecnici, in collaborazione con il Comune».

Il rilancio

«Entro l’anno riapriremo la sede di Monte Gurtei, concepita secondo le biblioteche moderne dove non si va solo per leggere o prendere un libro. Puntiamo a renderla luogo d’incontro rivolto ai ragazzi anche attraverso gli strumenti del gioco. Avremo grande attenzione alle scuole che hanno già manifestato grande interesse per le attività della biblioteca», sottolinea Corrias che ha altri due obiettivi. Uno è legato al territorio. «C’è continuità con i servizi del consorzio. Faremo un incontro con i sindaci per eventuali nuovi servizi perché va riscritto il rapporto tra la biblioteca e il territorio. Ci potrebbero essere nuove idee», spiega.

La presidente, anche con il richiamo al progetto dell’Einstein telescope, allarga ancora lo sguardo: «Riceviamo tantissime richieste da tutta la Sardegna per fare eventi qui, in biblioteca. In quest’ottica vorrei che la Satta diventasse un punto di riferimento regionale per i cosiddetti studi di futuro che permetta di ascoltare la comunità e di progettare a lungo termine. Per questo ho già avviato un’interlocuzione con la Fondazione italiana per gli studi di futuro».

