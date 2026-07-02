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03 luglio 2026 alle 00:36

Fondazione polisolidale: presto un nuovo direttore 

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Entro pochi giorni la Fondazione polisolidale che si occupa dei servizi socio assistenziali e educativi nei Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei avrà un nuovo direttore generale per i prossimi tre mesi. Sostituirà Antonello Caria, in carica dal 2010, anno di Istituzione dell’ente. È stato il Consiglio di indirizzo dell’Ente a dare incarico al Comune di Sinnai, capofila, a indicare il nuovo nome. Si attenderebbe solo la firma del tecnico prescelto, in attesa dell’approvazione dello Statuto. L’incarico di Caria è scaduto il 30 giugno. Secondo i legali non poteva essere confermato dopo due precedenti proroghe. Alla Fondazione Polisolidale ha ricoperto il ruolo di direttore generale e di presidente del Consiglio di gestione. Un doppio incarico non ammesso, secondo l’Anac, e l’interessato a inizio anno aveva optato per la direzione generale. (r. s.)

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