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Intervista.
25 ottobre 2026 alle 00:30

«Fondazione? Non ho chiesto nulla» 

Tonino Falconi: la scelta del sindaco per le mie competenze nella Sartiglia e non solo 

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Molti, forse troppi, straparlano della Sartiglia ma pochi come Tonino Falconi, neo presidente della Fondazione Oristano, società in house al 100% in mano al Comune, della giostra conoscono anche le virgole. Tonino Falconi l’ha vissuta da cavaliere, organizzatore, giudice e veterinario. L’ha corsa quattro volte, la prima nel 1984 e senza mai prendere la stella. «Se possibile non lo scriviamo», dice ridendo.

È storia.

«Cronaca, e comunque come nel calcio è sempre colpa dell’arbitro, quando lisci la stella è del cavallo».

Stella o non stella, a competenze come è messo?

«Il curriculum canta, Tonino Falconi è quello: laurea in veterinaria, libero professionista e dirigente Asl, con compiti diversi che non sto a dettagliare perché sarebbe troppo lungo».

Uno di questi però va detto: è stato il primo nel 2007 ad aver isolato in Sardegna il virus della West Nile.

«Vero. Andai a visitare una cavalla che aveva una febbre alta, da cavallo come si dice. Non reagiva alla terapia e mi venne come un lampo: ma non è che si tratta di West Nile? Faccio il prelievo ematico e, dopo qualche giorno l’Istituto nazionale di Teramo conferma: primo caso di Febbre del Nilo in grado di colpire anche le persone, come purtroppo negli anni è successo. Il fatto grave è che dopo 20 anni ancora combattiamo questo virus, senza grandi successi».

Il Comune ha chiesto la nomina di una commissione allargata a Provincia, Regione, enti, organizzazioni e chi più ne ha più ne metta.

«Ho letto la notizia, non so altro e nessuno mi ha chiamato ma poco male. La commissione può essere utile ma se non si fanno i trattamenti nel periodo giusto quindi gennaio, febbraio e poi a aprile-maggio quando si semina il riso, serve a poco. Bisogna fare, come e quando non è un mistero».

La politica sa bene questo ed altro, eppure...

«La politica non è l’inferno, non solo è una cosa bella, direi necessaria ma pecca nella pratica».

Dicono che Tonino Falconi deve alla politica la nomina a presidente della Fondazione Oristano.

«Falso, non ho chiesto niente. La nomina, firmata dal sindaco, non pesca nel mio trascorso di consigliere comunale e poi da assessore con Fortza Paris e Orizzonte Comune ma nelle competenze sia nella Sartiglia ma anche nel campo turistico e culturale. Tra i tanti risultati raggiunti da assessore alla Cultura (2007-2009) rivendico la nascita della Lega delle città Fenice e Puniche, l’approccio con l’Unesco, la mostra di Francesco Ciusa a palazzo Medici di Firenze, le rassegne al teatro “Garau”, la carica di consigliere nazionale della Federazione Giochi equestri. Se tutto questo rientra nella politica, felice di aver fatto politica. Sono politico? Sì, come lo sono gli italiani che vanno a votare. Ognuno esprime la sua preferenza, secondo le regole del buon cittadino e del buon amministratore. Tutti facciamo politica».

Chi più chi meno.

«L’importante è farlo bene, onestamente e per tutti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

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