Orani.
19 novembre 2025 alle 00:31

Fondazione Nivola, ritorna la Provincia 

La delibera non è stata ancora pubblicata, ma la decisione è stata presa. L’ente guidato da Giuseppe Ciccolini, sindaco di Bitti ed esponente politico del Pd, ha deciso di tornare a far parte della Fondazione che controlla il Museo Nivola di Orani. La decisione è contenuta in una delibera che ancora non è stata pubblicata. A questo punto si dovrà scegliere anche il rappresentante della Provincia nel consiglio di amministrazione, scelta che dovrebbe ricadere (ancora non c’è l’ufficialità) su un ex presidente dello stesso ente.

Dopo circa quindici giorni di stasi, dunque, dall’ultimo cda convocato dal vicepresidente facente funzioni Franco Carta, rappresentante della Fondazione di Sardegna, in seguito alle dimissioni dell’ormai ex presidente Roberto Concas, si potrà così avviare la procedura per individuare una nuova guida. Al nome dell’attuale sindaco di Orani Marco Ziranu, vengono accostati altri due profili, uno più politico con esperienza in Consiglio regionale e l’altro che potrebbe essere espressione proprio della Fondazione di Sardegna. Sulla scelta peserà certamente il ritorno della Provincia nella Fondazione Nivola. In ogni caso, il tempo stringe e bisogna prendere una decisione, visto che l’ente che gestisce il museo di Orani in questo momento non ha presidente, manca un direttore (Luca Cheri si è dimesso per andare a lavorare a Cabras), e manca il revisore dei conti, che ha lasciato l’incarico. Inoltre, due componenti nominati dalla Regione continuano a far parte del cda ma il loro mandato sarebbe scaduto da tempo.

