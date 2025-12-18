Fondazione Nivola, il presidente sarà Pirisi 

Il presidente non c’è ancora, ma ora l’indicazione è chiara e arriva da piazza Italia a Nuoro, sponda Provincia. Due giorni fa, l’amministrazione guidata da Giuseppe Ciccolini ha inviato alla Fondazione Costantino Nivola il decreto con cui indica il rappresentante della Provincia, o meglio il delegato dello stesso presidente dell’ente provinciale nel cda. L’amministrazione ha dunque deciso di «delegare il signor Giuseppe Matteo Pirisi a rappresentare la Provincia di Nuoro in seno al Consiglio di amministrazione della Fondazione Costantino Nivola di Orani», si legge nel decreto. Ora, non resta dunque che convocare (cosa che avverrà nei prossimi giorni) il consiglio di amministrazione per prenderne atto, cooptare l’ex presidente della stessa Provincia ed ex consigliere regionale del Pd nel cda e poi, ai primi di gennaio, indicare una nuova riunione nella quale lo stesso Pirisi sarà eletto presidente della Fondazione, che così tornerà ad avere uno degli organi fondamentali, in questo momento vacante.

La scelta

Nelle scorse settimane, l’amministrazione provinciale aveva deciso di tornare nella Fondazione Nivola come socio sostenitore (stesso inquadramento della Fondazione di Sardegna), con uno stanziamento di 25mila euro, fondi che però arriveranno a Orani solto nel 2026. Sulla base di questa decisione, la Fondazione Nivola accoglie dunque un delegato della Provincia nel cda, che affiancherà così i rappresentanti di Comune di Orani, Regione, Fondazione di Sardegna e della famiglia dell’artista oranese. E per sbloccare la situazione in cui si trova l’ente che gestisce il museo dedicato a Costantino Nivola, dovrebbe essere proprio il nome scelto dalla provincia quello su cui ricadrà l’onore (ma anche l’onere) di guidare la Fondazione che oggi, dopo le dimissioni di Roberto Concas, non ha un presidente, non ha un direttore (Luca Cheri è andato a dirigere il Museo Marongiu di Cabras) e deve nominare anche il revisore dei conti. La situazione era precipitata circa un mese fa con l’addio di Concas, nominato appena tre mesi prima sempre su indicazione di ambienti politici riconducibili al Partito democratico nuorese.

Cambio di passo

L’inizio del 2026, dunque, dovrebbe vedere l’arrivo di Giuseppe Pirisi alla presidenza, mentre solo in un secondo momento si procederà alla copertura del posto di direttore, anche per ridare piena operatività alla Fondazione che ha come obiettivo primario la mostra dedicata all’artista oranese, in programma alla Triennale di Milano il prossimo anno. Un appuntamento importante a cui non si può arrivare impreparati. Per il direttore, al momento, indiscrezioni parlano di scelte interne alla struttura, ma la riserva sarà sciolta solo dopo la nomina del presidente.

