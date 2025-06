Fondazione Nivola: Giuliana Altea lascia la presidenza  

Giuliana Altea lascia dopo due mandati la presidenza della Fondazione Nivola. Sotto la sua guida la Fondazione e il Museo hanno attraversato una stagione di forte crescita, che li ha portati a segnalarsi come uno dei centri culturali più dinamici della Sardegna e un luogo di riferimento per la comunità artistica internazionale.

«È per me fonte di grande soddisfazione - dichiara Altea - aver potuto contribuire allo sviluppo di una realtà museale per molti versi unica, che, nello spirito di Costantino Nivola, unisce attaccamento alle radici e proiezione internazionale. Lascio con la fiducia di aver dotato il Museo e la Fondazione di solide basi che consentiranno loro di consolidare e migliorare ulteriormente i risultati ottenuti fin qui». Professoressa di Storia dell'arte contemporanea all’Università di Sassari, maggiore esperta dell'arte sarda del Novecento, studiosa di riferimento per Costantino Nivola, sul quale ha pubblicato insieme a Antonella Camarda lo studio principale (“Nivola. La sintesi delle arti”, Ilisso), Altea è diventata presidente della Fondazione nel 2015, quando l’istituzione era prossima alla chiusura. In collaborazione con i direttori Antonella Camarda (dal 2015 al 2021) e Luca Cheri (dal 2021), l’ha portata a risollevarsi e a trovare una nuova identità culturale.

