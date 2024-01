Fondazione, la sfida è la Sartiglia 

L’obiettivo è rilanciare la cultura, far decollare il turismo e soprattutto promuovere la Sartiglia. La Fondazione Oristano ha il suo bel daffare ma senza i contributi statali, comunali e soprattutto regionali non esisterebbe. E puntuali le polemiche con la minoranza a insistere sulla necessità di un organismo esclusivo per la giostra equestre e la Giunta che invece promuove a pieni voti il lavoro della Fondazione Oristano.

I conti

Dal bilancio di esercizio 2022, l’ultimo pubblicato nel sito ufficiale, emerge che a fronte dei 549mila euro di ricavi dalle vendite delle prestazioni, la Fondazione ha incassato 542mila euro di contributi in conto esercizio e altri. Il 50 per cento dei costi viene pagato dai ricavi e l’altro 50 dalla Regione e dal Ministero. I conti tornano visto che alla fine chiude con un attivo di 2mila euro ma la dipendenza dai contributi regionali è preoccupante anche perché, come rileva il revisore dei conti Remigio Sequi «la Fondazione per sua natura è strettamente legata ai contributi erogati da enti pubblici, le cui delibere di copertura dei costi e i relativi mandati di pagamento presentano notevoli discrasie temporali». Il revisore raccomanda un costante controllo sull’andamento finanziario della gestione con una progressiva diminuzione dell’indebitamento e chiusura dei debiti più vecchi. In particolare si consiglia di provvedere «alla liquidazione dei debiti verso i dipendenti». Emergono inoltre due criticità: debiti scaduti per retribuzioni da almeno 30 giorni pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo e verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni con ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.

I commenti

«Per l’anno scorso la Regione ha deliberato un contribuito di 500mila euro, il più alto da sempre in assoluto che dovrebbe sistemare il bilancio. Certo è che la Fondazione esiste in funzione dei contributi, le risorse proprie sono davvero minimali» commenta Francesco Federico, consigliere comunale di minoranza. Nel 2022 la Fondazione ha incassato per contributi dal Comune 129mila euro su199mila concessi, dal ministero della Cultura 132mila e dalla Regione 214mila euro di cui 200mila per la Sartiglia. Nel 2023 dal Comune ha incassato 74mila euro su 114 deliberati, 59mila dal Ministero e altri 214mila dalla Regione. La Fondazione ha 19 dipendenti fissi per una spesa annuale di 569mila euro. «Votai contro la trasformazione della Fondazione Sartiglia in Fondazione Oristano, resto ancora convinto della necessità della separazione che non avrebbe influito sulla crescita culturale – ripete il consigliere Federico - La Sartiglia merita una struttura tutta sua e un proprio bilancio». Di diverso avviso l’assessore alla Cultura Luca Faedda. «È positivo il modello creato per la valorizzazione dell’offerta culturale e turistica attraverso la Fondazione Oristano, di cui la Sartiglia è parte fondante – sostiene l’esponente della Giunta Sanna – Giudico interessante la realizzazione delle iniziative della Fondazione e i vari progetti. È vero che finanziariamente dipende dai contributi regionali ma questo accade per tutti gli enti pubblici e privati che si occupano di cultura. Dobbiamo accelerare, migliorare l’Antiquarium la cui struttura va rivista».

