Fondazione Imc, Navone è il presidente 

La Fondazione Imc di Torregrande ha un nuovo presidente: Augusto Navone, biologo e manager, prende il posto di Stefano Guerzoni alla guida del centro di ricerca specializzato nella salvaguardia dei mari e nella promozione della blue economy. Il cambio al vertice è stato ufficializzato nel corso di un incontro a cui hanno partecipato Paolo Mossone, direttore generale della Fondazione, Carmen Atzori direttrice generale di Sardegna ricerche e Giuseppe Meloni, assessore regionale alla Programmazione e Bilancio. Dall’esponente della Giunta Todde, massimo sostegno alle attività di ricerca: «Con Sardegna ricerche, il Cnr e le Università intendiamo sviluppare azioni per sviluppare i centri di ricerca, diventando sempre più attrattori di competenze anche all’estero e promotori di progetti internazionali» ha assicurato. Per la direttrice generale di Sardegna ricerche «l’Imc è un centro di ricerca d’eccellenza che negli anni ha saputo sviluppare competenze avanzate in settori strategici per l’economia del territorio». Esperienze che il neo presidente intende mettere a frutto: «Il grande lavoro fatto in questi anni sarà importantissimo per la valorizzazione del centro - ha dichiarato - e grazie alla disponibilità di Regione, dell’assessorato guidato da Giuseppe Meloni, oltre che di Sardegna ricerche e del Cnr, potrà sviluppare progetti di rilievo». ( m.g. )

