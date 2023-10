Fondazione, è allarme debiti 

«Il nuovo direttore della Fondazione Oristano? Prima bisogna trovare le risorse». Non ci sono i soldi per garantire la copertura finanziaria e l'incarico, vacante dallo scorso gennaio dopo le dimissioni di Francesco Obino, resta scoperto.

Il nodo

Carlo Cuccu, da luglio alla presidenza dell’organismo che in città gestisce i beni culturali e organizza la Sartiglia, rassicura: «Non c’è l’impellenza, l’ente si sta corroborando nella sua nuova struttura dopo il passaggio in house. D’altra parte è inutile predisporre la selezione fino a quando non avremo la certezza dei fondi necessari». Quanti, ancora non si sa. «Il bando sarà vincolato dalle somme che riusciremo a trovare». Sulla fonte, invece, qualche indizio c’è. «Sono in corso interlocuzioni con l’amministrazione civica», prosegue Cuccu. Potrebbe essere il Comune (in particolare l’assessorato alla Cultura diretto da Luca Faedda) a finanziare la busta paga del nuovo direttore, incrementando il tesoretto che già investe annualmente per sostenere le attività della Fondazione.

Dal Comune

Nel 2022, come si evince dal bilancio approvato lo scorso luglio e che è stato discusso in Consiglio comunale pochi giorni fa, tra organizzazioni di mostre, eventi, rassegne e promozione della giostra equestre, nelle casse della società in house sono stati versati 220mila euro (145mila relativi a contributi concessi nel 2021, 74mila nel 2022).

«L’obiettivo è conquistare gradualmente un’autonomia finanziaria - va avanti il presidente della Fondazione - ma allo stato attuale l’organismo non ha altre entrate se non quelle pubbliche». Anche se non vanno dimenticati gli incassi per i biglietti staccati per le visite ai beni museali, quelli per assistere alla Sartiglia dalle tribune e gli sponsor privati; in totale circa 300mila euro.

L’allerta

Il revisore dei conti Remigio Sequi nella nota integrativa al documento contabile analizza i principali fattori di crisi: «L’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo delle retribuzioni; debiti scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore rispetto ai debiti non scaduti». Da qui la raccomandazione ad intervenire subito perché «entrambi si trovano in uno stato di allerta».

I numeri

Il conto economico 2022 si chiude con un utile di 2.180 euro, ma l’indice dei crediti resta allarmante. La Fondazione deve incassare oltre 482mila euro, tra questi i 237mila euro stanziati dalla Regione per l’organizzazione dell’ultima Sartiglia e 123mila del Comune.«Purtroppo la disponibilità economica è condizionata dai tempi di erogazione dei contributi pubblici», ribadisce Carlo Cuccu. N ell’elenco di chi attende il pagamento figurano l’associazione Cavalieri (58mila euro), il gremio dei Contadini (19.200 euro), quello dei Falegnami (1 500 euro), l’associazione Tamburini (7mila euro) e quella Tamburini e t rombettieri (5.500 euro).

