Fondazione Dessì, scontro Angioni-Sollai 

È scontro aperto sulla Fondazione Dessì. Da una parte c’è il presidente Antonello Angioni che comunica al governatore Christian Solinas le dimissioni di tutti i membri del comitato direttivo e chiede il commissariamento dell’ente. Dall’altra il sindaco di Villacidro Federico Sollai che di commissario non vuole neppure sentire parlare e scrive al presidente della Regione criticando la gestione attuale e proponendo un’alternativa. Tra le questioni calde ci sono le difficoltà nell’approvare il bilancio pre-consuntivo entro il 28 febbraio, atto necessario per avere il contributo annuo regionale.

Fuori tempo

Quello di venerdì è solo l’ultimo atto di una saga iniziata mesi fa con le dimissioni del segretario generale e storico direttore Mauro Pittau, alle quali sono seguite quelle della giuria di qualità, di una consigliera di maggioranza dal direttivo, quelle minacciate e poi ritirate del presidente e venerdì, appunto, di tutti i membri nominati del comitato direttivo (restano in carica solo il sindaco e il figlio dello scrittore). «Comunico che tutti i membri nominati del comitato direttivo si sono dimessi», annuncia Angioni a Solinas. «Solo un intervento rapido della Regione potrà creare le condizioni per l’effettuazione dei doverosi adempimenti (come l’approvazione del bilancio consuntivo 2022 e il rispetto delle scadenze fiscali e previdenziali) e lo svolgimento del Premio letterario Giuseppe Dessì, la partecipazione al Salone internazionale del Libro di Torino (che riserverà un ruolo centrale alla Sardegna), l’avvio della progettazione per il recupero della Casa e dell’ex frantoio Pinna – dice Angioni –. Preciso che le dimissioni trovano causa nell’oggettiva impossibilità di funzionamento della Fondazione». Ancora: «Ritengo doveroso fare presente che il direttore della Fondazione ha già manifestato la disponibilità a collaborare con un eventuale commissario».

Il piano b

La contro-proposta del sindaco Sollai non si è fatta attendere: «In qualità di componente di diritto della Fondazione ritengo doveroso rappresentare il mio punto di vista sulle ultime vicende della Fondazione Dessì, ormai priva di Comitato direttivo per via delle dimissioni dei componenti nominati, non di diritto. A monte di tali dimissioni, riconducibili in gran parte all’affermata impossibilità di far fronte alle scadenze urgenti, quali ad esempio il rendiconto 2022 necessario per richiedere il contributo regionale entro il 28 febbraio, vi sono le dimissioni del segretario generale». Poiché la decisione di Pittau è stata irrevocabile, sarebbe stato utile, secondo Sollai, predisporre un piano b. «Si sarebbe dovuta attuare l’alternativa di provvedere all’individuazione di un sostituto che prendesse in carico gli adempimenti più urgenti, risolvendo la questione pratica». Da qui la presa di posizione del sindaco: «Appare inaccettabile che le sorti della Fondazione si risolvano nella nomina di un commissario col quale, a detta del presidente Angioni, esiste addirittura la disponibilità da parte del direttore a collaborare, venuta meno definitivamente nei confronti del Comitato direttivo. Concludo affermando con forza la mia totale contrarietà rispetto alla direzione intrapresa per la Fondazione che merita la ponderazione di soluzioni alternative.Tra esse in primis quella di accertare la possibilità, non remota, di chiedere – e ottenere – una proroga per la presentazione del bilancio pre-consuntivo così da consentire alla Fondazione di riprendere il suo percorso». ( m. c. )