Fondazione del Trenino verde: i Comuni in ordine sparso 

Le amministrazioni di Sadali e Seui hanno votato in Consiglio le delibere di adesione alla Fondazione del Trenino verde storico della Sardegna. A Sadali il Consiglio, guidato dalla sindaca Barbara Laconi, ha convenuto sulla necessità di prendere tempo per chiarire una serie di perplessità votando all'unanimità il rinvio della delibera di adesione. La consigliera di minoranza Saramaria Carcangiu ha evidenziato la necessità di sollecitare preliminarmente alla adesione il parere del revisore dei conti, esprimendo poi dubbi soprattutto in merito al potere decisionale riconosciuto ai territori con un organo di giunta che contempla due delegati Arst e un presidente nominato dalla Regione. «Allora - ha detto Carcangiu - il dubbio forte è che si tratti del solito carrozzone della politica che, in gran fretta, crea nuove poltrone». Laconi ha sostenuto di condividere i dubbi di Carcangiu, spiegando poi all'assemblea di essere oberata da diversi impegni istituzionali che le impediscono di rappresentare direttamente Sadali in Fondazione; il consigliere di minoranza Marcello Pilia ha dato disponibilità ad assumere la delega in questo ruolo. Anche su questa proposta la sindaca Laconi ha aperto al dialogo.

A Seui il Consiglio comunale ha votato all'unanimità l'adesione alla Fondazione del Trenino verde. Il sindaco Fabio Moi e i consiglieri hanno sostenuto le ragioni del voto positivo considerando che l’alternativa sarebbe non avere posto al tavolo delle concertazioni per risuscitare il principale attrattore turistico del territorio. (p. m. r.)

