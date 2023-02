Fondazione del Romanico, patto con le guida turistiche 

Un protocollo d’intesa fra l’Associazione Nazionale Guide Turistiche (Argts) e la Fondazione Sardegna Isola del Romanico. Sarà siglato domani in occasione del convegno organizzato nella sala Settecentesca del Palazzo del Rettorato.

«Grazie a questo accordo di collaborazione – spiega Michela Mura, presidente Argts -, le parti si impegnano a organizzare e svolgere iniziative congiunte, finalizzate alla valorizzazione, alla divulgazione, alla fruizione del patrimonio storico, culturale, paesaggistico e turistico, materiale e immateriale del Romanico Sardo. Ancora, a dare vita a eventi tematici per divulgare, in tutte le sue declinazioni, il Medioevo Sardo e in particolare il patrimonio monumentale del Romanico, con il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche, delle organizzazioni imprenditoriali e degli ordini delle professioni interessate. L'accordo servirà inoltre a sostenere il networking culturale, anche con iniziative di carattere promozionale, scientifico e di sviluppo territoriale integrato, in collaborazione con la Regione e con le altre istituzioni pubbliche e private interessate. Si potranno promuovere, grazie alla collaborazione delle istituzioni scolastiche e universitarie, progetti formativi per figure di guide turistiche abilitate e destinate a operare nella tutela, nella valorizzazione e nella divulgazione del patrimonio archeologico e culturale».

L'apertura del convegno sarà alle 9,30 con i saluti istituzionali del sindaco Paolo Truzzu e dell'assessore regionale del Turismo Gianni Chessa. Saranno presenti figure qualificate che porteranno con i loro interventi un importante contributo al dibattito.

