Fondazione, confermato Lilliu  

Per ulteriori cinque anni, la fondazione Barumini Sistema Cultura sarà guidata da Emanuele Lilliu. Nel corso dell'ultimo consiglio comunale, i consiglieri hanno infatti votato a maggioranza (un astenuto) la sua rielezione a presidente. «Ringrazio il consiglio comunale per la fiducia che ha voluto rinnovarmi: è un riconoscimento che mi onora e che considero un incoraggiamento a proseguire con ancora maggiore impegno il lavoro che portiamo avanti da anni», dice Lilliu. In questi anni la Fondazione è cresciuta e ha saputo affermarsi come modello di gestione culturale, non solo per il sito Unesco di Su Nuraxi, ma per l’intero sistema di valorizzazione che ruota attorno alla cultura, all’archeologia, alla storia e all’accoglienza. «I risultati ottenuti sono frutto di un lavoro corale, fatto di progettazione, costanza e visione». (g. g. s.)

