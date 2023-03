Fondazione, c’è il direttivo 

Nominati i nuovi rappresentanti regionali nel Comitato direttivo della Fondazione Dessì. Dopo i due membri locali, votati dal Consiglio comunale di Villacidro, ora si conoscono anche i tre nomi mancanti, di designazione regionale: Debora Aru, Federica Caria e Giuseppe Marras.

Tramonta l’ipotesi di commissariamento dell’ente, soluzione che era stata invocata dall’ex presidente della Fondazione Antonello Angioni, quando il 16 febbraio scorso aveva presentato le sue dimissioni.

Il terremoto

I rivolgimenti in seno all’uscente direttivo erano iniziati con le dimissioni del direttore Mauro Pittau, comunicate nel novembre scorso. Il tira e molla che ne è seguito, con accuse incrociate e rimpalli di responsabilità che hanno animato diversi Consigli comunali, aveva portato dapprima la consigliera di maggioranza Giuditta Sireus a fare un passo indietro, nel tentativo di sbloccare la situazione. Nulla di fatto: dopo di lei anche il presidente, e poi i consiglieri di nomina regionale si sono dimessi, l’ultima delle quali il 7 marzo. Sulla sponda comunale si era dimessa (il 9 marzo) anche la rappresentante della minoranza, Marta Cabriolu, rieletta nuovamente sei giorni fa dai consiglieri di minoranza.

I nomi

Le nomine regionali sono ricadute su Giuseppe Marras, villacidrese, classe 1975, insegnante di lettere al liceo classico Piga di Villacidro, il quale aveva già vestito i panni di presidente della Fondazione dal 2010 al 2015, succedendo a Massimo Murgia e lasciando l’incarico a Christian Balloi. Anche dopo avere svolto il suo ruolo di rappresentanza istituzionale nella Fondazione, Marras ha continuato a offrire stretta collaborazione, interagendo con le varie attività del Premio e della Fondazione. Le altre due figure designate dalla Regione, entrambe del 1972, sono la guspinese Federica Caria, recentemente eletta presidente della circoscrizione territoriale Campidano del Sud Sardegna di Confcommercio Green e la villacidrese Debora Aru, commercialista, revisore contabile e funzionaria Aspal. Il nuovo direttivo presenta due importanti novità: la prima è la prevalenza della rappresentanza femminile (su sette membri del direttivo, quattro sono donne) e la provenienza che determinerà il ritorno alla presidenza di un villacidrese o di un rappresentante del Medio Campidano.

Il voto

Il presidente della Fondazione sarà votato lunedì dai sette membri del nuovo direttivo: i tre di nomina regionale, la rieletta Marta Cabriolu per la minoranza comunale, Silvia Vacca per la maggioranza consiliare, il sindaco di Villacidro, Federico Sollai e, in qualità di membro di diritto, Francesco Dessì, figlio dello scrittore di “Paese d’ombre”. Ripristinata la funzionalità dell’organo di governo ci sarà da recuperare il tempo perduto per ottenere il contributo regionale e organizzare la 38esima edizione del Premio letterario.