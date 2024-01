Fondazione: «Capitale di Capodanno» 

Un mese di eventi e una tre giorni di Capodanno da record per la città che chiude il 2023 tracciando un bilancio più che positivo. «Una formula vincente con un risultato mai visto prima in Sardegna» sottolinea il presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu che parla della presenza di 50mila persone. «Numeri certificati anche dalle presenze in città durante gli spettacoli che hanno permesso di registrare sold-out nelle strutture ricettive aperte». Nessun disservizio capace di rovinare lo spettacolo. «Una macchina organizzativa che ha funzionato alla perfezione e ciò certifica la comprovata capacità di Alghero di proporre grandi eventi che la incorona ancora una volta come la Capitale del Capodanno in Sardegna». Un lavoro svolto in sinergia con tutto lo staff della Fondazione insieme agli uomini della sicurezza, all’amministrazione comunale e agli organizzatori. «Tre giorni di concerti con nomi stellari e nessun problema di ordine pubblico».(m.p.)

