Fondazione Bosa, accesi i motori 

La Fondazione Bosa entra nella sua fase pienamente operativa, segnando un passaggio decisivo nel percorso di costruzione del nuovo sistema culturale cittadino. Dopo la nomina del presidente Giacomo Forte da parte del sindaco Alfonso Marras e l’incarico di direttore affidato all’archeologo Pier Tonio Pinna, l’ente si prepara ora ad avviare la fase forse più attesa: l’assunzione del personale.

Primi passi

«Sono stati definiti e approvati i primi bandi per le selezioni – spiega Forte – e la loro pubblicazione è ormai imminente. Le figure individuate consentiranno l’avvicendamento necessario per la nuova gestione dei servizi, garantendo continuità alle attività già svolte per conto del Comune e rafforzando il supporto amministrativo». Una conferma come la Fondazione stia completando la propria struttura interna, ponendo le basi per una gestione stabile e professionale dei luoghi della cultura. Nei primi mesi di attività, l’impegno si è concentrato sulla definizione degli strumenti fondamentali per il funzionamento dell’ente: regolamenti, procedure, linee organizzative e atti di governance che rappresentano l’ossatura amministrativa della Fondazione. «Era necessario costruire un impianto solido – sottolinea Forte – per garantire efficienza e trasparenza. Ora possiamo finalmente passare alla fase operativa».

Un ruolo centrale avrà il direttore Pier Tonio Pinna, figura di grande esperienza nel campo della museologia e del management culturale. Fondatore della cooperativa MusArTe, attiva in Sardegna nella valorizzazione dei luoghi della cultura, Pinna ha un bagaglio professionale consolidato e un legame profondo con la Planargia, dove conduce ricerche e progetti di valorizzazione. Ha rilanciato il museo Casa Deriu, portandolo all’attenzione nazionale, ed è membro del coordinamento regionale di Icom Italia, l’organismo internazionale dei musei.

Luoghi simbolo

«Le priorità sono chiare – afferma Pinna –: la gestione del Castello Malaspina, dei musei civici e del teatro, ormai prossimo all’inaugurazione. Sono luoghi simbolo della città, che meritano una programmazione stabile e una gestione professionale capace di valorizzarne il potenziale».

Parallelamente, la Fondazione sta lavorando alla programmazione delle attività future, «di concerto con l’amministrazione comunale e l’assessorato competente», sottolinea Pinna: dalla riorganizzazione dei musei alla definizione di un primo calendario di eventi estivi.

