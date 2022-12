Fondazione, arriva il sì dell’Anac 

Operazione chiusa. Dopo un tira e molla durato anni (la prima mossa risale al 2019 con l’approvazione dello Statuto, 14 voti a favore e 11 assenti), l’Autorità nazionale anticorruzione ha iscritto la Fondazione Oristano tra le società in house. E quindi il Comune, unico socio fondatore, affiderà direttamente i servizi compresi nello scopo sociale (turismo e cultura in particolare) senza passare dalla procedura di una gara pubblica. Alla Sartiglia, la Fondazione sommerà la gestione dell’Antiquarium Arborense, della Torre di Mariano, delle mura di Portixedda e di qualunque particolare turistico, storico e dello sport.

La novità

La Fondazione sarà di fatto il braccio operativo («indispensabile» sottolinea il sindaco Massimiliano Sanna) del Comune per la promozione di turismo e cultura. Al pari di Oristano Servizi per la gestione del verde e dei servizi comunali. L’Anac ha preso atto delle modifiche dello Statuto che avevano portato a più riprese alla bocciatura delle richieste di iscrizione, in particolare per quanto riguarda la funzione dei Gremi dei Contadini e dei Falegnami. Il Comune viene riconosciuto unico socio fondatore, altri enti pubblici possono figurare ma solamente come soci sostenitori, mentre ai due Gremi viene riconosciuta la qualifica di soci partecipanti con funzione di carattere propositivo e consultivo sull’organizzazione della Sartiglia. Di fatto all’interno della Fondazione la funzione inizia e termina con la giostra di carnevale attraverso proposte esclusivamente consultive e non deliberative.

Il via libera

Per l’Anac nello statuto «sono presenti elementi sufficienti per qualificare il rapporto come in regime di house providing». Il sindaco Massimiliano Sanna è soddisfatto: «La determina dell’Anac conferma la bontà delle nostre valutazioni e delle decisioni deliberate dal Consiglio comunale. La Fondazione Oristano ora può operare nella pienezza dei poteri - sostiene – Stesso discorso per il Comune che aveva fatto nascere la Fondazione con l’intento strategico di realizzare una gestione integrata per la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale culturale della città. Dal 2019 la Fondazione Oristano ha dimostrato di essere un importante strumento di supporto del Comune dell’assessorato alla Cultura e al Turismo ma anche di quello allo Sport».