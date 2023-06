Fondazione Aria, oggi nuova protesta dei lavoratori 

«Il 30 giugno scade il nostro contratto con fondazione Aria, se la Regione non firma l’accordo di programma ci troveremo disoccupati. Non staremo con le mani in mano».

I 19 lavoratori della Fondazione Aria, che si occupano delle lavorazioni propedeutiche al progetto di Seruci, a pochi giorni dalla scadenza del contratto, sono pronti a tornare in piazza. Questa mattina, dalle 10, saranno davanti a Villa Devoto a Cagliari per sollecitare il presidente della Regione Christian Solinas a trovare una soluzione. «Presidente, le chiediamo di attivarsi e firmare l’accordo - si legge in una nota - non capiamo quali siano gli impedimenti. I finanziamenti sono stati messi a bilancio ma non sono utilizzabili perché manca la sua firma. Siamo costretti a difendere il nostro posto di lavoro con qualsiasi iniziativa».

Il 16 giugno lavoratori e sindacati hanno tenuto un sit-in davanti a Villa Devoto, concluso con un incontro e un verbale in cui la Regione ha preso l’impegno di convocare un incontro prima del 30 giugno, data di scadenza del contratto. A tre giorni dal termine questa mattina i dipendenti saranno di nuovo davanti alla Regione. «Nonostante gli impegni e gli elogi - si legge in una nota di Emanuele Madeddu, Vincenzo Lai e Pierluigi Loi, segretari dei Chimici di Cgil, Cisl e Uil - la Regione non ha compiuto alcun atto sulla vertenza che riguarda il futuro del progetto».

