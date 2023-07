Fondazione Aria, contratti firmati  

Diciannove contratti a tempo indeterminato per i lavoratori della Fondazione Aria, impegnati nelle manutenzioni necessarie all’installazione della colonna criogenica nel pozzo 1 di Seruci per la ricerca degli isotopi stabili.

Dopo settimane di preoccupazione per il contratto in scadenza a fine giugno e la proroga di altre tre settimane, la firma dell’accordo di programma tra la Regione e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha messo al sicuro anche i 19 dipendenti della Fondazione ( tra cui anche sei ex Alcoa) che non hanno smesso un giorno di prestare la loro opera a Seruci, sottoscrivendo nei giorni scorsi 19 contratti a tempo indeterminato. Un segnale in controtendenza nel Sulcis, abituato a tenere il conto di licenziati e cassintegrati. Con la sottoscrizione dell’accordo la Regione mette a disposizione del progetto più di 6 milioni in tre anni, una somma che darà nuovo impulso al progetto Aria, considerata una delle strade per la riconversione della miniera. A proposito del futuro della Carbosulcis, destinata alla chiusura definitiva nel 2027, i sindacati stanno chiedendo un incontro urgente al presidente della Regione per poter discutere dell’ipotesi di riconversione della miniera, con le sue infrastrutture, i suoi spazi e i tanti progetti ad alta valenza scientifica. Senza riconversione, il piano di chiusura della Carbosulcis si completerà nel 2027. (a. pa.)

