Fondazione, accordo tra Comune e coop 

Il clima era teso, in ballo c’era una importante decisione: ieri si è chiuso uno tra i capitoli più neri delle vicende sui debiti lasciati dalla Fondazione “Guspini per la Vita”. L’amministrazione ha trovato un accordo sulla risoluzione della causa in cui il Comune veniva citato davanti al giudice dalla cooperativa “La Clessidra” per somme non pagate dalla Fondazione. Un debito di 1milione 655mila 471,47 euro di cui l’amministrazione ribadisce la totale estraneità ai fatti. Per il bene della comunità e delle stesse casse del Comune era necessario un accordo transattivo, l’ipotesi di soccombere a giudizio era dietro l’angolo. L’accordo ammonta a un quarto del debito. Ma in Aula è esplode la polemica. «L’accordo transattivo può essere una soluzione amministrativa se ci sarà dopo una rivalsa», dicono i consiglieri di minoranza che non votano in segno di protesta.

La vicenda

Nel 2004 nasce la Fondazione “Guspini per la Vita” e l’anno dopo la stessa affida il servizio di assistenza e riabilitazione anziani e malati terminali alla cooperativa “La Clessidra”. Dal 2008 black out dei pagamenti. La coop cita a giudizio la Fondazione ma dopo l’estinzione (2011) della stessa per il crack finanziario, la cooperativa porta davanti al giudice il Comune di Guspini con la motivazione secondo cui tra Comune e Fondazione sarebbe esistito un rapporto di immedesimazione organica. «Contro la cooperativa il Comune ha vinto in prima istanza, ma il timore di non spuntarla nei gradi di giudizio successivi è tanta visti i recenti precedenti. L’accordo economico è una soluzione conveniente, ci lavoriamo da quasi un anno e mezzo». ammette il sindaco Giuseppe De Fanti. Quattrocentomila euro è la cifra che spegnerà la causa in corso. Poca roba rispetto alla sconfitta giudiziaria che con interessi e spese legali potrebbe arrivare - a detta del revisore comunale Stefano Boi - a 3 milioni e mezzo di euro.

L’accordo

«L’accordo transattivo è stato un pessimo passaggio della politica guspinese, e in special modo del Pd locale», attacca il consigliere di minoranza Marcello Pistis. «La vicenda ha dei nomi e dei cognomi, non di tutto il Pd, e la caccia ai responsabili verrà delegata agli organi competenti», assicura l’assessore Marcello Fanari del Pd. «I gruppi di maggioranza si prendono la responsabilità di votare a favore della soluzione transattiva anche se noi in quel tempo non c’eravamo e non ne siamo responsabili», dice il vicesindaco Marcello Serru. «Non possiamo giocare col destino della nostra comunità, scongiuriamo le conseguenze più nefaste di una sconfitta giudiziaria con la transazione e in questo modo sbloccheremo le risorse ora congelate», conclude il sindaco De Fanti.

RIPRODUZIONE RISERVATA