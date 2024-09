«Fondamentali professionalità e innovazione» 

Ha aperto il primo locale nel 2013, nel Corso. Poi «le cose non andavamo più bene, soprattutto dopo la nascita di altri locali vicini al mio» e ha venduto nel 2019. Neanche un anno di stop, e di nuovo in pista: stavolta in piazza Yenne, con un piccolissimo cocktail bar aperto appena 4 mesi prima dell’arrivo della pandemia. Sembrava una storia destinata a finire invece quel locale è cresciuto così tanto da diventare un punto di riferimento dei giovani. Tanto che oggi si prepara a inaugurare un nuovo locale, in via Angioy. «La mia fortuna, in quel momento, sono stati i costi bassi della gestione. Abbiamo resistito anche con i risparmi che io e la mia compagna avevamo da parte. Ora, tra due settimane, inaugureremo il secondo cocktail bar», dice Cristian Mura. La sua è una storia di resistenza. Un tempo si sarebbe detto di resilienza. «Ce l’abbiamo fatta e adesso investiamo in questo nuovo progetto», Matilde, dal nome della sua bimba di quattro anni, «che coniuga professionalità, storia, con la presentazione di cocktail legati ad antiche civiltà, e innovazione. Oggi il livello dei locali specializzati nella mescita, come quello che propongo io, è cresciuto moltissimo. Bisogna conoscere i gusti, avere coraggio e sperimentare, ma soprattutto avere personale di alta professionalità. Così si va avanti». ( ma. mad. )

