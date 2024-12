«La famiglia degli Herpes virus è causa di diverse patologie nell’uomo» spiega Mariangela Chessa, dirigente medico della clinica dermatologica dell’Aou di Cagliari: «La malattia si manifesta con il corteo di sintomi propri per ogni tipo di Herpes virus anche in base all’età del paziente: avremo la varicella nel bambino, l’herpes Zoster nell’adulto e nell’anziano, l’herpes Simplex 1 e 2 nelle età intermedie».

«In queste diverse malattie possiamo curare i sintomi nelle fasi acute, ma non eradicare il virus che rimane indefinitamente nell’organismo ospite», prosegue Chessa: «Quali possibilità abbiamo, oltre le attuali terapie che svolgono il ruolo fondamentale di ridurre al minimo i sintomi, per combattere il virus e ridurre il rischio di malattia? Uno stile di vita sano, un’alimentazione corretta — e quindi condizioni generali di salute preservate — aiutano a resistere all’infezione, ma l’arma più efficace al momento disponibile sembra essere l’utilizzo dei vaccini per la varicella nella prima infanzia e il vaccino per l’herpes Zoster, mentre non sono disponibili vaccini per l’herpes Simplex».

«Sono fondamentali le vaccinazioni nell’infanzia», sottolinea la specialista, «in quanto non ci si può ammalare di herpes Zoster se non si è contratta la varicella: è il medesimo virus che, rimasto quiescente per decenni, si riattiva grazie a condizioni favorenti prima fra tutte l’invecchiamento del sistema immunitario dell’anziano. Alcune forme di herpes Zoster, più noto come Fuoco di Sant’Antonio, possono essere altamente invalidanti sia per la sede colpita che per le complicanze, pensiamo alla nevralgia post herpetica che può durare mesi; sappiamo inoltre che l’infezione non conferisce immunità e possiamo averne anche forme ricorrenti, dopo il primo episodio, in soggetti predisposti. Dal 2013 il vaccino con virus vivi attenuati, e dal 2021 il vaccino ricombinante, dispensati gratuitamente dal Sistema sanitario nazionale agli ultrasessantacinquenni e ai fragili, sono raccomandati dall’Oms per la loro efficacia».

«Anche in assenza di numeri certi sull’incidenza dell’infezione da herpes Zoster», afferma la dottoressa, «in quanto la malattia non è soggetta a denuncia, appare evidente che l’invecchiamento progressivo della popolazione in generale e in Sardegna in particolare, possono correlarsi con un aumento dei casi di questa patologia; inoltre la vaccinazione è d’obbligo prima d’intraprendere alcune terapie per patologie oncologiche e autoimmunitarie di uso comune».