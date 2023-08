Fondamentale un piano antipovertà nell’Isola: «Serve mezzo miliardo» 

Prezzi e bollette verso un nuovo boom, riforma delle pensioni bloccata, taglio del cuneo fiscale in forse e migliaia di famiglie senza Reddito di cittadinanza: i dossier sul tavolo della crisi imminente sono tanti, urgenti e pesantissimi. E tutt’altro che semplici da risolvere. Ecco perché i sindacati sardi lanciano un allarme affinché i governi centrale e regionale si muovano subito per scongiurare un autunno gelido sul fronte della povertà.

Certo, la vertenza non riguarda solo la Sardegna, l’Esecutivo della premier Meloni non a caso è in cerca di 15 miliardi di euro (c’è chi si spinge addirittura a 30) per esaudire anche parzialmente il piccolo libro dei sogni compilato in campagna elettorale. Ma per un’Isola che da sempre vive una crisi occupazionale e una dipendenza troppo forte dall’indotto turistico le esigenze sono particolari e da non trascurare. E di certo non si avvereranno senza un cospicuo esborso di risorse.

Strategia

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, ha messo da tempo le mani avanti spiegando che la coperta è corta e non tutti i desideri saranno soddisfatti. E allora sarà necessario stilare una classifica delle priorità. «Il capitolo salari deve essere una di queste», puntualizza Fausto Durante, segretario regionale della Cgil. «Chiediamo da tempo un taglio del cuneo fiscale sulle buste paga, strutturale e permanente, che garantisca più potere d’acquisto alle famiglie colpite dall’inflazione. Senza dimenticare sgravi sui nuovi contratti e una detassazione completa di tredicesime e quattordicesime».

Dubbi

Il piano anti povertà del governo Meloni, secondo il sindacalista, non è convincente: «Punta su famiglia e lavoro, ma se la ricetta deve comprendere solo una social card con cui mettere indirettamente allo scoperto i più poveri, siamo ben lontani dagli obiettivi prefissati».Durante pensa che i progetti del Governo siano troppo ambiziosi: «Il taglio delle accise? Nonostante gli annunci pre-elettorali non c’è ovviamente la volontà di portarlo a termine perché comporterebbe un ammanco per le casse dello Stato insostenibile. Discorso analogo per le pensioni: la tanto sbandierata guerra alla Fornero si sta concludendo con un nulla di fatto e con una conferma di Quota 103 varata dal Governo Draghi». Il leader della Cgil non nasconde le paure più pressanti: «Il rischio è che dietro provvedimenti di facciata fatti solo per accontentare la pancia del popolo si possano nascondere tagli dietro le quinte, come per esempio alla Sanità. Sarebbe inaccettabile».

Cambio di rotta

Gavino Carta, numero uno in Sardegna della Cisl, conferma: «La lotta alla povertà deve essere in cima agli interventi del Governo. Il taglio del cuneo fiscale è uno strumento per perseguirla, ma non può essere il solo. Servono investimenti sulla formazione dei disoccupati che non potranno contare più sui sussidi di cittadinanza e pensare anche una fiscalità di vantaggio per chi vive e lavora in Sardegna». Carta ne è certo: «Non è importante quante risorse vengono stanziate, ma come sono utilizzate. Serve cambiare prospettiva e investire sulle persone mettendo al centro della politica, i piccoli Comuni e gli Enti locali che saranno in prima linea nella spesa delle risorse del Pnrr nei territori».

Finanziaria

È ovvio, per fare tutto questo una fetta dei 15 miliardi di euro ricercati dal ministero delle Finanze dovrà servire anche alla Sardegna. «Rischia di non bastare mezzo miliardo per disinnescare una bomba sociale pronta a esplodere in autunno in una regione tra le più povere d’Italia», chiarisce Francesca Ticca, segretaria per la Sardegna della Uil. «Servono infatti provvedimenti più coraggiosi che aiutino subito le famiglie che fra poche settimane saranno travolte da prezzi impazziti, bollette alle stelle e in molti casi non potranno più incassare integrazioni al reddito. Insomma siano alla vigilia di un autunno tra i più drammatici della storia recente e ad accoglierlo purtroppo avverto un clima di incredibile rassegnazione nell'accettare l’immobilismo di chi invece dovrebbe agire per evitare la catastrofe».

