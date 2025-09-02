«Fondamentale l’autopalpazione» 

«Il tumore del testicolo è una neoplasia molto rara in Sardegna, così come nel resto d’Italia, dove rappresenta circa l’1–1,50% dei tumori maschili con incidenza inferiore a sei casi ogni 100.000 uomini all’anno», sottolinea Andrea Solinas, direttore della Struttura complessa di Urologia, Trapianto di rene e Chirurgia robotica presso l’ARNAS Brotzu: «Colpisce prevalentemente uomini giovani, tra i 15 e i 40 anni. In Sardegna, come nel resto d’Italia, rappresenta una sfida importante non solo dal punto di vista clinico, ma anche umano e psicologico, proprio per l’età dei pazienti coinvolti».

«Negli ultimi anni», aggiunge il medico, «l’Isola ha fatto passi avanti significativi nell’organizzazione del percorso di diagnosi e cura. I centri oncologici regionali, in particolare quelli ad alta specializzazione, seguono protocolli multidisciplinari che garantiscono al paziente una presa in carico completa: dall’identificazione precoce alla terapia chirurgica, fino al follow-up oncologico e al supporto psicologico».

«I pazienti sardi affetti da tumore del testicolo vengono seguiti da un’équipe composta da urologi, oncologi medici, radioterapisti, radiologi e psico-oncologi», mette in evidenza lo specialista: «In molti casi si tratta di giovani adulti che vivono una fase cruciale della propria vita: nello studio, nel lavoro, per quel che riguarda le relazioni affettive. Questo rende fondamentale l’approccio integrato, che tenga conto non solo dell’efficacia delle cure, ma anche della qualità della vita, della fertilità e del ritorno alla normalità quotidiana».

«Un altro aspetto a cui attribuire adeguato rilievo», afferma Solinas, «è l’attenzione crescente alla comunicazione e alla sensibilizzazione. In Sardegna, alcune campagne promosse da associazioni locali e strutture sanitarie stanno contribuendo a rompere il tabù legato ai tumori maschili e a incentivare l’autopalpazione e i controlli periodici, strumenti semplici ma fondamentali per la diagnosi precoce».

«Sebbene si tratti di una patologia poco frequente», puntualizza il direttore, «la rete sanitaria sarda è oggi in grado di garantire ai pazienti di tumore del testicolo cure adeguate e un accompagnamento attento in tutte le fasi della malattia. La testimonianza diretta dei pazienti e il loro percorso di guarigione sono il segnale più concreto che la strada intrapresa è quella giusta».