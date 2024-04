Fondamentale il recupero degli assenti 

Il Cagliari cerca di dimenticare subito la trasferta genovese a Marassi per concentrarsi sulla sfida di domenica alla Domus contro il Lecce, che deve portare tre punti decisivi nella rincorsa alla salvezza.

Subito in campo

La comitiva rossoblù è rientrata nella notte da Genova e già oggi si ritroverà al Crai Sport Center per la ripresa degli allenamenti. Sarà l'occasione per fare il punto della situazione infortunati. Ranieri, di certo, ritroverà Luvumbo, che ieri ha scontato il suo turno di squalifica, e poi aspetterà buone notizie dallo staff medico. Non preoccupa Nandez, che ieri è stato condizionato da un attacco influenzale e ha giocato solo nella ripresa. Da valutare poi le condizioni di Mina, lasciato a riposo per un affaticamento muscolare al solito polpaccio, e Dossena, rimasto a casa per una contusione al ginocchio sinistro.

Più no che sì

Quasi certo, invece, il forfait di Jankto, messo fuori causa da un trauma contusivo alla caviglia rimediato durante la rifinitura di ieri mattina, e Viola, che ne avrà almeno per altri dieci giorni. Infine, da valutare Mancosu e Pavoletti. (al.m. )

