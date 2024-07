«Fondamentale aiutare i clienti» 

L’esperienza è rappresentata dalla voce, dalla scelta delle parole che Antonio Durzu, titolare dell’edicola di via Roma, in piazza Ingrao, usa nel raccontare trent’anni di professionalità, con radici ancora più lontane. L’edicola ha sempre fatto parte della sua vita. Cresciuto nell’attività di vendita dei giornali del padre, assapora la fatica e, al contempo, l’importanza del ruolo privilegiato nella comunità di quartiere. Qui ci si confronta, si chiacchera, si scambiano stralci di esistenze di anni passati.

«La bellezza di questo mestiere è capire il pubblico, stare in sua compagnia, confrontarsi e sviluppare un rapporto di fiducia, di amicizia». Come dare torto a chi vanta una posizione rinomata nella categoria e che mai si è bloccato dinanzi agli ostacoli per salvaguardare la sua attività. Tornato sul campo a gennaio, dopo uno stop di otto mesi nel 2023 in seguito al brutto incidente che determinò la distruzione del chiosco a causa del crollo del ficus, ha dimostrato resilienza e passione per il suo mestiere. Non si nega che i tempi, rispetto agli anni Ottanta, siano cambiati: in maniera progressiva e con impeto durante la pandemia. Il cambio di passo è possibile però, spiega Antonio Durzu: «La socialità si è modificata, la richiesta è calata, i costi sono aumentati. La vendita dei giornali è diminuita a favore della Rete che fornisce notizie flash, spesso ingannevoli per la superficialità di ciò che viene riportato».

La necessità di un’azione congiunta tra edicolanti, editori e distributori potrebbe ricondurre le edicole al loro prestigio. Una collaborazione nuova tra le parti, auspica Durzu: «L’edicola non può essere solo punto di informazione turistica, non va snaturato il suo apporto al quartiere. Così la si percepisce non indispensabile: deve restare vivo l’interesse verso la carta stampata e la sua lettura, con iniziative innovative».

