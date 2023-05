Fondali ripuliti da 150 chili di rifiuti 

Si sono tuffati nelle acque del porto di Arbatax per ripulire i fondali. Forse non si aspettavano di liberarle da oltre 150 chili di rifiuti. Centocinquanta chili, fa paura a scriverlo. Pneumatici, bottiglie di vetro e plastica, redisui di imbarcazioni, un'autoradio, un verricello, un'ancora. Tra le schifezze varie i sub hanno anche liberato ricci di mare e stelle marine rimasti intrappolati.

L'iniziativa è dell'organizzazione di tutela ambientale Save My Ocean, in collaborazione con l'Ufficio circondariale marittimo di Arbatax e il Circolo nautico.

Ieri mattina grazie all'aiuto di diversi sub professionisti di un'associazione di diving locale sono stati ripuliti i fondali della darsena pescatori del porto. Ma non solo: tanti volontari anche via terra, grazie alla preziosa collaborazione dell'Ute (Università della terza età) e altri semplici cittadini che si sono occupati di ripulire le zone limitrofe. I rifiuti recuperati sono stati avviati allo smaltimento. Presenti anche i volontari della Croce verde che hanno dato il loro supporto. Questa è solo l'ultima delle iniziative di Save My Ocean in Ogliastra che di recente ha organizzato iniziative simili nella spiaggia di Basaura, Orrì, Cea, La Capannina, Cala Moresca. Altre sono già in programma.

