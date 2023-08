Fondali invasi dai rifiuti ripuliti da sub, cittadini e turisti  

Per bonificare i fondali i sub hanno indossato l’equipaggiamento professionale. Nelle vesti di ecologisti estemporanei hanno recuperato, tra gli altri rifiuti, due pneumatici. «Per fortuna - è il commento di Fabiana Casu, 48 anni, assessora al Turismo - la giornata ecologica non ha dato molti frutti». Ovvero, le proporzioni della spazzatura abbandonata tra Torre di Bari e Bucca ’e Strumpu, non erano particolarmente allarmanti. L’iniziativa “Ripuliamo il nostro mare”, patrocinata dal Comune di Bari Sardo e organizzata dall’associazione Ogliastra Diving & Windsurfing, è stata riproposta anche quest’anno e, come di consueto, ha visto la partecipazione di bambini affiancati da adulti, sia residenti che turisti.