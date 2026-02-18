Folorunsho spera nella convocazione 

Nuova tappa di avvicinamento al match contro la Lazio per il Cagliari, ieri pomeriggio al Crai Sport Center di Assemini. Sotto osservazione Folorunsho, che ha continuato a svolgere un lavoro parziale con il gruppo ma già oggi (è prevista una seduta al mattino) potrebbe forzare ulteriormente in vista della rifinitura di domani.

Sulla via del recupero

Il centrocampista romano (in prestito al Cagliari dal Napoli) si era sottoposto a fine dicembre a Villa Stuart a un intervento chirurgico per la sutura del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. È ormai sulla via del recupero - come ha tenuto a precisare lo stesso allenatore Pisacane nel post Cagliari-Lecce - e potrebbe sperare anche in una convocazione per la sfida di lunedì sera alla Unipol Domus (contro la sua squadra del cuore, tra l’altro), almeno per la panchina.

Ancora ai box

Sicuramente indisponibili per la prossima partita (e anche per quella successiva) Deiola, Gaetano e Borrelli. Tempi di recupero ancora più lunghi per Belotti e Felici. Per quest’ultimo la stagione è già finita, addirittura.

