VaiOnline
Dal campo.
19 febbraio 2026 alle 00:46

Folorunsho spera nella convocazione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nuova tappa di avvicinamento al match contro la Lazio per il Cagliari, ieri pomeriggio al Crai Sport Center di Assemini. Sotto osservazione Folorunsho, che ha continuato a svolgere un lavoro parziale con il gruppo ma già oggi (è prevista una seduta al mattino) potrebbe forzare ulteriormente in vista della rifinitura di domani.

Sulla via del recupero

Il centrocampista romano (in prestito al Cagliari dal Napoli) si era sottoposto a fine dicembre a Villa Stuart a un intervento chirurgico per la sutura del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. È ormai sulla via del recupero - come ha tenuto a precisare lo stesso allenatore Pisacane nel post Cagliari-Lecce - e potrebbe sperare anche in una convocazione per la sfida di lunedì sera alla Unipol Domus (contro la sua squadra del cuore, tra l’altro), almeno per la panchina.

Ancora ai box

Sicuramente indisponibili per la prossima partita (e anche per quella successiva) Deiola, Gaetano e Borrelli. Tempi di recupero ancora più lunghi per Belotti e Felici. Per quest’ultimo la stagione è già finita, addirittura.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Le osservazioni del Comune di Arzachena sui parchi offshore

«Costa Smeralda deturpata dalle pale»

Nei progetti dati errati e non si tiene conto delle aree marine già esistenti lungo la costa 
Andrea Busia
Cronaca

Operaio freddato con un colpo di fucile

Mistero sul movente del delitto: due mesi fa Tonino Pireddu era stato vittima di un’intimidazione 
Fabio Ledda
Università

Scienze, leggi o medicina? «Ecco cosa fare da grandi»

A Cagliari le giornate dell’orientamento: l’ateneo si apre agli studenti delle superiori  
Alessandra Ragas
Verso il referendum

Mattarella va al Csm: rispetto per i magistrati Meloni: sentenze assurde

Il governo risarcirà Sea Watch La premier sui social: vergognoso 
Napoli

Per il bimbo trapianto impossibile

I luminari: non si può sostituire il cuore danneggiato. «La madre è rassegnata» 