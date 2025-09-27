Folorunsho: siamo dispiaciuti 

«Siamo dispiaciuti». Michael Folorunsho trasferisce in sala stampa le sensazioni dello spogliatoio. Dal punto di vista del Cagliari, e dei fatti, fino alla rete dell’Esposito nerazzurro la questione era in bilico, eccome: «La partita è rimasta aperta fino all’ultimo, abbiamo avuto più di un’occasione per fare gol, c’è tanta amarezza», dice Folo, accento velatamente romano dentro un fisico da pentatleta, «però siamo contenti perché stiamo continuando il nostro percorso, abbiamo fatto bene contro una squadra che è stata allestita per vincere lo scudetto». Il bicchiere è mezzo pieno, nonostante la testa stia ancora girando per l’elevata qualità del palleggio dei nerazzurri, ma quel palo grida ancora vendetta: «Peccato, ci siamo andati molto vicino», sottolinea il centrocampista offensivo di proprietà del Napoli. Il suo colpo di testa, se fosse finito venti, trenta centimetri più a sinistra al minuto 74, probabilmente avrebbe riscritto la sceneggiatura del match. Con quasi venti minuti ancora da smaltire.

Lo scenario

C’è il tempo per disegnare il presente, che è rossoblù dopo tanti colori apparsi sbiaditi, alla fine: «La stagione sembra partita col piede giusto, dopo la scorsa annata, dove non è andato tutto bene e ho fatto fatica a trovare spazio, sono stato molto contento di arrivare a Cagliari, sono stato accolto bene, sono felice e mi piace dare il massimo per la squadra».

La sua collocazione in campo sembra decisamente in linea con le sue qualità: velocità, fantasia, fisicità. «Il mister da partita a partita cambia molto, modulo e approccio alla gare a seconda di quale avversario dobbiamo incontrare, però mi lascia molta libertà di inserirmi, di arrivare al tiro, mi trovo molto bene in campo».

Che sensazioni ci sono per Belotti? Avete capito l’entità dell’infortunio al ginocchio? «Siamo prepoccuati per Belotti, aspettiamo gli accertamenti, vedremo cosa esce, speriamo che non sia niente di grave perché per noi Belotti è importante, è uno dei leader, speriamo davvero che tutto si possa risolvere in fretta».

