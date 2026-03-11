Folorunsho: prima la salvezza poi il futuro 

Quel super gol al Parma è stato il modo migliore per ripresentarsi al popolo cagliaritano, per aggiungere una tessera per il puzzle della salvezza e iniziare a farsi conoscere anche sull’Isola come uno che alle reti belle e impossibili ci è quasi abituato. Michael Folorunsho è tornato in campo al Tardini due settimane fa e vuole continuare a correre per scrivere un finale di stagione migliore rispetto all’inizio. «L’infortunio è arrivato in un periodo in cui stavo iniziando a sentirmi veramente bene. Non ci voleva», le prime parole del centrocampista romano qualche minuto prima di incontrare i suoi tifosi nel “Meet&Greet” organizzato al Cagliari Store nel Largo. «L’importante è sempre farsi trovare pronti e cercare di dare il proprio contributo alla squadra, spero anch’io di trovare la migliore versione di me il prima possibile».

Il caso Hermoso

Ma per un infortunato che ritorna, c’è un infortunato che si “crea”, visto che qualche ora prima il gruppo squadra aveva appreso dell’imprevisto per Idrissi: rottura del crociato. «È l’ennesimo infortunio della stagione, sembra che stiano capitando tutte a noi», dice ironicamente ma non troppo, mandando poi un messaggio al suo giovane compagno: «È un ragazzo forte, sa benissimo che tutta la squadra è con lui e per qualsiasi cosa noi ci siamo”. Nelle pagine del capitolo cagliaritano, Michael Folorunsho è anche inciampato sulla questione Hermoso e la bufera social che ne è nata. «A volte ci scordiamo che davanti ci sono ragazzi. Quando i social vengono usati nel modo sbagliato devi essere forte caratterialmente, ma non tutti lo sono. Io personalmente sono abbastanza preparato e non sto lì a guardare i social, ho avuto la fortuna di superare il periodo ma sono cose di campo che purtroppo succedono anche se tutti vorremmo essere perfetti nella vita».

Il ruolo e il percorso

Il suo ritorno sul prato ha fatto notizia. Prima per il gol a Parma, e poi per il ruolo di attaccante contro il Como. «Io nasco mezzala, poi mi è successo anche a Verona di fare una buona annata da trequartista, atipico», ammette il classe ’98, «io sono sempre a disposizione, quest’anno stiamo affrontando tante difficoltà e ognuno cerca di dare il proprio contributo e adattarsi anche a causa delle assenze che ci sono». Le ultime gare della stagione saranno decisive per l’obiettivo di squadra, ma diranno anche qualcosa in più sul suo futuro, con il riscatto in opzionabile per provare ad aggiungere “stabilità” al suo curriculum: da quando è uscito dal settore giovanile della Lazio, Folorunsho non ha mai trascorso più di due stagioni nella stessa squadra. «Ci tengo a fare un percorso un po’ più lungo con una squadra. Io a Cagliari mi sto trovando benissimo, da subito ho avuto un buon impatto con tutti e sono veramente contento della scelta che ho preso. Ma questo non è il momento di pensare al futuro, adesso c’è solo la squadra».

