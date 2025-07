Folorunsho in stand by, Marin in Grecia 

Ciao Marin, mentre Folorunsho sarà presto il secondo nuovo acquisto del Cagliari, ma per l'ufficialità c’è da aspettare. Dopo l'accordo raggiunto lunedì, un prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, per la firma del centrocampista classe '98 è necessario sistemare alcune piccole formalità burocratiche con il Napoli. Quando si tratta con un presidente come Aurelio De Laurentiis è la prassi. E questo è il motivo per cui il centrocampista non si è ancora potuto sottoporre alle visite mediche a Villa Stuart: per quest'ultimo passaggio (forse già oggi) si attende il via libera, un leggero slittamento che ha impedito al giocatore di essere coi suoi prossimi compagni stasera a Linz per l'amichevole col Galatasaray. Partita che comunque non avrebbe potuto giocare, dato che era fuori dai piani di Antonio Conte al Napoli (nemmeno convocato per il ritiro iniziato una settimana fa) e non ha ancora fatto una vera e propria preparazione atletica.

Folorunsho, che a Cagliari cercherà di rilanciarsi dopo una stagione complicata – anche per qualche infortunio di troppo – tra Napoli e Fiorentina, si aggregherà agli ordini di Pisacane direttamente in Austria.

Dalla Turchia

Oggi il Cagliari gioca col Galatasaray, ma a livello di mercato è un'altra squadra della Süper Lig turca quella con cui il direttore sportivo Guido Angelozzi sta trattando: il Beşiktaş, dal quale può arrivare – come anticipato ieri - l'attaccante Semih Kiliçsoy, classe 2005. Il suo agente è Federico Pastorello con cui i rossoblù hanno definito la cessione al Pisa del portiere Simone Scuffet. Con la società di Istanbul si sta parlando per un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni: c'è fiducia di poter chiudere presto. Kiliçsoy è una punta centrale che può giocare anche esterno, nella scorsa stagione ha segnato 4 gol in 46 presenze (e qualche infortunio) in coppia con Ciro Immobile, ma è nel 2023-2024 che è esploso con 11 reti e l'esordio nella nazionale maggiore. Il fatto che il Cagliari abbia virato decisamente su di lui, trasformandolo in obiettivo prioritario per il fronte offensivo, certifica che è sfumata l'ipotesi Sebastiano Esposito con l'Inter.

In uscita, si è sbloccata ieri a tarda sera la trattativa per la cessione di Răzvan Marin: lascia il Cagliari, dove era arrivato nell’estate del 2020, per andare in Grecia all’Aek. La squadra di Atene lo ha preso per 1 milione e il centrocampista firmerà un ricco triennale. Per il Cagliari, risparmio da 1,4 milioni dell’ultimo anno di contratto.

Il programma

Il saluto del Cagliari a Ponte di Legno è avvenuto ieri, stamani partenza dall'aeroporto di Brescia con un volo charter diretto a Linz. I rossoblù rimarranno in Austria al termine dell'amichevole e si sposteranno in Germania venerdì, alla vigilia dell'altro test internazionale della settimana contro l'Hannover: sabato ore 14 alla Hdi Arena, lo stadio di casa della formazione tedesca attesa dall'ultima partita prima di cominciare la 2.Bundesliga. Solo nella serata di sabato, dopo due settimane, il gruppo farà ritorno in Sardegna per poi riprendere la preparazione al Crai Sport Center di Assemini, in vista dell'attesa prima edizione del Trofeo Gigi Riva (sabato 2 agosto ore 20.30 alla Domus col Saint-Étienne) e della parte conclusiva del precampionato.

RIPRODUZIONE RISERVATA