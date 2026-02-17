VaiOnline
Dal campo.
18 febbraio 2026 alle 00:22

Folorunsho c’è, Gaetano si ferma 

La battuta d’arresto con il Lecce è già dietro le spalle, il Cagliari non può fermarsi per cercare di capire cosa non abbia funzionato. C’è da preparare un altro delicato match, ancora una volta alla Domus, quello con la Lazio di sabato sera. Una squadra, quella di Maurizio Sarri, che arriva dalla pesante sconfitta interna contro l’Atalanta e che quindi cercherà punti in chiave europea proprio a Cagliari.

Ieri ad Assemini una seduta mattutina fra la palestra e il campo. I calciatori che hanno totalizzato più minutaggio lunedì sera hanno svolto una seduta defaticante. Per gli altri, dopo una fase di attivazione, spazio a possessi e a una partita giocata su campo ridotto. Ha lavorato in gruppo Michael Folorunsho, personalizzato e terapie per Gianluca Gaetano, al quale è stata diagnostica una distrazione di basso grado all’adduttore della coscia destra. Per lui altre due settimane di stop. Oggi allenamento nel pomeriggio.

Ai tifosi della Lazio, in aperta contestazione con la società, sarà comunque vietata la trasferta a Cagliari per ragioni di sicurezza. (e.p.)

