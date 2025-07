Proprio quando la trattativa sembrava essersi arenata, la svolta. Per Michael Folorunsho al Cagliari siamo ai dettagli. Il 27enne centrocampista romano, negli ultimi sei mesi a Firenze ma di proprietà del Napoli, arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni, formula vincente ultimamente tra Gaetano, Adopo, Caprile e Piccoli. Decisivi i buoni rapporti tra il nuovo ds rossoblù Angelozzi e l’agente del giocatore, Giuffredi. La firma potrebbe avvenire direttamente nel ritiro di Ponte di Legno, dove l’ex viola è atteso da un giorno all’altro, subito dopo le visite mediche.

Il percorso

Dopo Caprile, dunque, un altro giocatore del Bari presente nella famosa finale playoff in B decisa da Pavoletti al 94’, cerca rilancio nel Cagliari. Nel frattempo, la carriera di Folorunsho sembrava aver preso la piega giusta. Soprattutto a Verona – con Baroni in panchina – dove ha debuttato alla grande in Serie A giocando 34 partite, segnando 5 reti e risultando, così, decisivo per la salvezza. Conquistando addirittura la Nazionale (in tutto 2 presenze) e la fiducia del Napoli che, dopo i vari prestiti, ha deciso di inserirlo nella rosa di Antonio Conte. Troppa la concorrenza, però, così il centrocampista ha puntato Firenze per giocarsi le proprie carte, senza troppa fortuna, va detto. E infatti la Fiorentina ha scelto di non riscattarlo a fine stagione. La nuova sfida per il calciatore di origini nigeriane si chiama, dunque, Cagliari, dove andrà a irrobustire il centrocampo. Tecnico, rapido e agile, per lo più è una mezzala che adora inserirsi negli spazi e cercare la via della rete. All’occorrenza, però, può giocare anche come mediano.

La trattativa

La svolta, dunque, quando meno te l’aspetti. Lo stesso Cagliari sembrava voler fare di tutto per silenziare e smentire i rumors di mercato che affiancavano Folorunsho al club rossoblù sin dai primi giorni di luglio, nel timore – forse – che la trattativa potesse saltare nel tira e molla col Napoli e con lo stesso giocatore. Evidentemente, non è stata un’idea come le altre. Ma uno dei primi veri obiettivi del direttore sportivo Angelozzi che si è occupato in prima persona dell’operazione, prima con i dirigenti partenopei poi con l’agente. Che – guarda caso – è lo stesso di Sebastiano Esposito, altro giocatore finito nel mirino rossoblù, in questo caso per il reparto offensivo.

In uscita

Con l’imminente arrivo di Folorunsho, si interrompono inevitabilmente (almeno per ora) i contatti con il Como per Braunoder e Mazzitelli, in attesa di capire chi potrebbe lasciare il centrocampo del Cagliari. Adopo? Marin?

Fiato sospeso

Tra le operazioni in uscita, invece, sembra ormai in dirittura d’arrivo il trasferimento di Scuffet al Pisa. Il 29enne portiere friulano, appena rientrato a sua volta dal prestito di sei mesi al Napoli, in un primo momento sembrava non gradire la destinazione, anche perché andrebbe a fare il vice di Semper. «Dodicesimo per dodicesimo, preferisco a quel punto farlo nel Cagliari», avrebbe detto prendendosi del tempo per rifletterci sopra e iniziando, intanto, la preparazione in Alta Val Camonica con i rossoblù con i quali ha ancora un anno di contratto. Diversi dirigenti toscani starebbero provando a convincerlo, lo stesso allenatore Gilardino gli averebbe mandato dei messaggi più o meno diretti. Trattandosi di un prestito a costo zero, basta a questo punto l’ok del diretto interessato per chiudere la trattativa.

