Follia Makoumbou, Cagliari a casa 

Udinese (3-5-2) : Okoye; Kabasele (40' st Giannetti), Bijol, Touré; Ehizibue (28' st Modesto), Lovrić, Karlström, Payero (28' st Zarraga), Kamara (41' st Zemura); Davis, Lucca (28' st Iker Bravo). In panchina Sava, Padelli, Abankwah, Palma, Brenner, Ebosse, Pizarro. All. Runjaić.

Cagliari (3-5-1-1) : Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Azzi, Adopo (26' st Luvumbo), Makoumbou, Marin (44' st Prati), Augello (26' st Zortea); Gaetano (37' pt Deiola); Piccoli (26' st Lapadula). In panchina Ciocci, Sherri, Viola, Wieteska, Palomino, Obert, Kingstone, Felici. All. Nicola.

Arbitro : Manganiello di Pinerolo.

Reti : nel pt 38' Lucca, nel st 33' Davis.

Note : espulso Makoumbou al 30' pt per doppia ammonizione. Ammoniti Lucca, Azzi, Touré. Angoli 2-4. Recupero 1' pt-4' st.

Udine . Male, malissimo. Il Cagliari viene via da Udine con una prestazione incolore, deficitaria, complicata da una follia di Makoumbou che lascia la squadra in dieci dal 30’ del primo tempo. L’Udinese, priva del suo giocatore di maggior talento, gioca bene e soprattutto lo fa sul velluto per oltre un tempo, poi gestisce il vantaggio e quando pareva in flessione, piazza il secondo colpo grazie a una magìa di Davis. Nicola riporta Azzi fra i titolari a destra, sistema Marin in mezzo e sceglie Gaetano vicino a Piccoli. Al 5’ Makoumbou è già alla seconda ingenuità, perché perde un’altra palla e viene ammonito, siamo peraltro al limite dell’area. La punizione non lascia strascichi.

Udinese aggressiva fin dall’area rossoblù, Cagliari che fatica a uscire e Nicola comincia a sbracciarsi. Mina si orienta su Lucca, Luperto su Davis. Prima azione rossoblù al 16’ , che non si concretizza per un suggerimento sbagliato su Gaetano. L’Udinese ci prova al 20’, il tiro di Payero è deviato in corner da Luperto. L’Udinese straripa, oltre che tener palla per diversi minuti. Nicola cambia: Adopo a sinistra e Marin a destra. Al 23’ Scuffet para in controllo su destro di Lovric. Risponde Zappa, crossetto da destra senza pretese, poi al 28’ il destro di Lovric vola alto.

Poi il fattaccio: primo corner per il Cagliari, la palla viene respinta, Payero parte in fuga, Makoumbou – già ammonito – lo insegue e lo atterra a centrocampo. Secondo giallo, a casa. Cagliari in dieci dal 30’. Sbanda, la squadra di Nicola, che subisce un paio di accelerazioni. Ehizibue (37’) impegna Scuffet a terra, parata molto bella. Nicola leva Gaetano e sceglie Deiola, pochi secondi dopo il gol: Lucca è solo in area, il cross di Kamara da destra non trova opposizione. Bianconeri affamati, fisicamente da paura, nessun errore o quasi nel palleggio. Dall’altra parte poco, pochissimo Cagliari.

La ripresa

Il Cagliari comincia come ha finito il primo tempo: male. Errori, abulia, nella curva sud encomiabili i tifosi rossoblù. Al 10’ (finalmente) Cagliari nel’altra area, Mina colpisce di testa su cross di Augello, palla alta. L’Udinese concede qualcosa, il Cagliari sembra crederci un po’ di più. Al 15’ black out rossoblù in area, Ehizbue è solo davanti a Scuffet ma spreca, Lucca si prende un giallo per proteste.

Triplo cambio rossoblù al 26’: Zortea, Luvumbo e Lapadula, fuori Piccoli, Augello e Adopo. Runjaic toglie Ezibue, Pajero e Lucca, dentro Zarraga, Modesto e Bravo, non cambia nulla. Il Cagliari sogna di riaprirla? Ci pensa l’Udinese, il gol di Davis è straordinario: Luvumbo perde palla in mezzo al campo, palla filtrante per Davis che punta Luperto, doppio passo e destro al “sette”. Chaepau e serranda sul match, o quasi.

Spazio per l’ammonizione di Azzi per fallo su Kabasele (35’), poi altre sostituzioni (Giannetti e Zemura per Kabasele e Kamara) al 40’, spazio anche per Prati, fuori Marin al 43’. La gente del Bluenergy balla, canta e fa festa, il Cagliari – dirà poco dopo Nicola in sala stampa – «deve fare esperienza anche da certe partite».

