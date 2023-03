Follia Kumbulla, crollo Roma 

Sassuolo (4-3-3) : Consigli 7; Toljan 7, Ferrari 7, Tressoldi 6.5 (19’ st Erlic 6), Rogerio 7 (43’ st Marchizza sv); Frattesi 7.5, M. Lopez 6.5 (19’ st Obiang 6), Henrique 7.5; Berardi 7.5 (31’ st Bajrami sv), Pinamonti 7, Laurienté 8 (31’ st Defrel sv). In panchina: Pegolo, Russo, Romagna, Zortea, Harroui, Thorstvedt, Alvarez, Ceide. Allenatore Dionisi 7.5. Arbitro : Fabbri di Ravenna 6.5. Reti : 13’ pt Laurienté, 18’ pt Laurientè, 26’ pt Zalewski, 49’ st Berardi (rig), 5’ st Dybala, 30’ st Pinamonti, 49’ st Wijnaldum. Note : al 48’ pt Kumbulla espulso per rosso diretto (condotta violenta). Ammoniti: Smalling, M. Lopez, Tressoldi, Ibanez, Camara. Angoli: 7-2. Recupero: 5’ pt, 6’ st.

Roma. Vincere contro il Sassuolo per superare la Lazio e agganciare l’Inter al secondo posto in classifica. Era questo l’obiettivo della Roma prima della sfida con la squadra emiliana che, in trasferta, aveva già “distrutto” il Milan. Ma, come già a Cremona, i giallorossi hanno mancato l’appuntamento con la posizione alle spalle dell’irraggiungibile Napoli, incassando quattro gol, ovvero quasi lo stesso numero delle reti, cinque, finora prese in casa in questo campionato. Così la squadra dello squalificato José Mourinho, provvedimento civilmente contestato dai tifosi romanisti con una “panolada” prima della partita, rimane in quinta posizione e rischia di perdere contatto dal Milan, anche lui a 47 punti ma che oggi ospita la Salernitana.

Settimana difficile

Per la Roma comincia quindi una settimana difficile, che porterà al derby di domenica prossima con la Lazio, sfida che verrà preceduta da quella di Europa League, niente affatto agevole nonostante il 2-0 dell’andata, con la Real Sociedad che anche ieri non ha vinto (1-1 con il Maiorca) allungando a nove la striscia di partite senza successo. Ma lo spirito basco e il pubblico dell’Anoeta possono creare problemi, specie se la mente sarà già rivolta alla stracittadina, pericolo sempre presente quando sono in ballo le romane. La storia della pazza partita dell’Olimpico, quella del 27° sold out dello stadio giallorosso e che la Roma ha giocato in dieci nella ripresa per l’espulsione di Kumbulla, è quella dell’ennesima occasione sprecata da Smalling e compagni e di un Sassuolo spumeggiante che, trascinato da Berardi e Laurenté, ha fatto bottino pieno dopo una prova a cinque stelle, che ha dato frutti quasi a ogni ripartenza.

