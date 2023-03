Follia in centro, pugni e calci agli agenti 

I giovani extracomunitari hanno agito con estrema violenza e solo l’arrivo dei rinforzi ha impedito che l’aggressione sfociasse in qualcosa di più grave. Erano almeno dieci ma la maggior parte è riuscita a darsela a gambe e far perdere le tracce. Potrebbero avere le ore contate. La Squadra Mobile, al comando del dirigente Fabrizio Mustaro, arrivato sul posto pochi minuti dopo le 16,30, ora in cui è avvenuta l’aggressione, ha raccolto numerose testimonianze ma anche diversi filmati che potrebbero inchiodare i responsabili dell’assalto.

Su grave episodio è intervenuto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: «La mia vicinanza e solidarietà ai poliziotti aggrediti oggi a Cagliari durante un controllo antidroga» ha dichiarato condannando fermamente ogni azione violenta contro gli operatori delle forze dell’ordine. Duro anche il commento del sindaco Paolo Truzzu: «Si tratta di un fatto gravissimo, città e amministrazione sono solidali con gli agenti colpiti. I controlli ci sono ma mi auguro che gli autori restino in carcere oppure, se non hanno diritto a restare in Italia, vengano mandati via». Ancora una volta piazza del Carmine, dunque, ribattezzata la piazza dello spaccio, è stata teatro di violenze. «È storia di tutti i giorni, oggi si è davvero esagerato», raccontano alcuni residenti.

Stavano tenendo sotto controllo la piazza dello spaccio e hanno visto uno straniero intento a vendere droga. Quando gli agenti in borghese si sono avvicinati alla panchina per identificarlo, da diversi angoli di piazza del Carmine si sono mossi piccoli gruppi di stranieri che in un attimo li hanno circondati tempestandoli di calci e pugni. Dieci contro quattro. Ad avere la peggio sono stati i poliziotti, tre agenti e un ispettore del Gruppo Falchi della Squadra Mobile, finiti in ospedale per le contusioni subite. Uno di loro ha riportato un trauma cranico e la frattura di una costola, un collega è rimasto ferito a una mano, gli altri due hanno subito contusioni più lievi. Due algerini sono stati fermati e portati in Questura.

Ministro e sindaco

Il gruppo

Il momento

Sono le 16,30 quando i Falchi, arrivati pochi prima in piazza, si muovono verso una delle panchine vicine a viale Trieste dove due stranieri avevano attirato la loro attenzione. Uno era uno spacciatore intento a piazzare la dorga. Quando l’hanno raggiunto per poterlo identificare e magari perquisire, altri giovani presenti in piazza del Carmine, li hanno circondati decisi ad assicurare la fuga del pusher e impedirgli di essere fermato. In un attimo la violenza è esplosa. Urla, calci, pugni. Davanti agli sguardi terrorizzati delle persone che stavano in quel momento trascorrendo del tempo nelle panchine, nei bar, nei negozi. «Non si riusciva a capire, sembrava una delle risse purtroppo abituali, ma in pochi minuti abbiamo visto le auto civette con i lampeggianti e le macchine della polizia», dicono due anziani.

Il pattugliamento

Solo l’arrivo delle volanti e di altri poliziotti, anche loro impegnati nel controllo del centro storico, ha impedito che l’aggressione assumesse proporzioni ancor più allarmanti. Numerosi nordafricani sono fuggiti imboccando vico Malta, viale Trieste, via Crispi, per poi dileguarsi alla Marina, nelle strade di Stampace bassa. Per due di loro è scattato il fermo. Sono stati bloccati e portati in Questura. L’accusa: resistenza e lesioni, per uno di loro anche di spaccio. Mentre i colleghi del gruppo Falchi assistevano gli agenti aggrediti, in piazza è arrivata un’ambulanza del 118 che ha accompagnato al pronto soccorso il poliziotto pestato con calci in faccia e pugni. Ha subito un trauma cranico e facciale. Gli altri poliziotti hanno raggiunto l’ospedale a bordo delle Volanti.

