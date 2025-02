“Follemente” corpo e anima Il primo incontro che tutti noi abbiamo vissuto 

Cosa scatta nella testa quando si è alle prese con un appuntamento sentimentale? E cosa distingue in questi casi la personalità maschile da quella femminile? Sono i dilemmi che il regista Paolo Genovese affronta in “Follemente”, commedia romantica che prova far chiarezza sulle differenze di coppia con la giusta dose d’ironia e leggerezza. Piero è un professore di liceo divorziato e con una figlia piccola, Lara è una ragazza appena uscita da una relazione con un uomo sposato. La casualità di un incontro li porterà a trascorrere una serata insieme, per una cena a casa di lei. Mentre ci si conosce, le voci nella testa tentano di prevedere le mosse opportune da compiere, tenendo sotto controllo la ragione e l’emotività. La speranza di far colpo diventa anche un modo per osservarsi da vicino, capire le proprie contraddizioni e realizzare che in fondo l’amore è come un passo a due dove gli inciampi fanno parte della sfida.

Come una specie di “Inside Out” all’italiana, il titolo si appiglia al contrasto tra pensiero e azione per suscitare una reazione comica che immancabilmente centra l’obiettivo. Anche l’aspetto scenico funziona nel rappresentare il vissuto dei personaggi attraverso i tanti particolari che “addobbano” la mente. Sul fronte recitativo, gli affermati interpreti giocano a palleggiarsi gli interventi con uno scambio brillante e sempre ritmato; talvolta le caratterizzazioni dei lati di sé sfumano fino a confondersi, ma non è da escludere che possa trattarsi di un effetto voluto. Una valida alternativa ai classici del genere, che fino alle ultime battute lascia piacevolmente colpiti per l’acutezza delle sue trovate. (g. s.)