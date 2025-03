“FolleMente” batte anche Robert Pattinson 

Da 4 settimane sul grande schermo, “FolleMente” mantiene incontrastato il primo posto nella classifica del box office. La pellicola di Paolo Genovese con un supercast di attori italiani, tra cui i protagonisti Edoardo Leo e Pilar Fogliati, ha ormai raccolto al botteghino 14,3 milioni di euro, di cui 1 milione 637 mila solo nell’ultimo weekend.

E si mantiene secondo per numero di biglietti staccati anche l'attesissimo “Mickey 17”, il film di Bong Joon-ho, vincitore di 3 Oscar per “Parasite”, con Robert Pattinson, da 2 settimane nei cinema italiani: la pellicola ha incassato nel week end quasi 700 mila euro, portando il totale delle 2 settimane di proiezione a 1 milione 818 mila euro. E si piazza terza in classifica la new entry del week end “La citta proibita”, il kung fu movie romantico targato Gabriele Mainetti che lo ha diretto e co-sceneggiato: la pellicola ha raccolto fino ad ora poco meno di 570 mila euro.

Lascia invece il podio conquistato grazie ai riconoscimenti agli Oscar, “Anora”: il film indipendente di Sean Baker con la venticinquenne Mikey Madison che racconta la storia fiabesca ma senza lieto fine di una spogliarellista americana che si innamora del rampollo di un oligarca russo, ha raccolto altri 370 mila euro portando il totale incassato a 2 milioni di euro. Sfiora invece i 2,5 milioni di euro il totale incassato al botteghino da “Puddington in Perù”, da 4 settimane in programmazione e con 300 mila euro raccolti nel fine settimana. E sfiora i 300 mila euro anche l'incasso de “Il Nibbio”, la storia dello 007 italiano Nucola Calipari che ha sacrificato la vita per mettere in salvo la giornalista Giuliana Sgrena. Con Claudio Santamaria e Sonia Bergamasco.

