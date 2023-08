Folle inseguimento in centro 

Un pirata della strada ieri mattina è sfuggito ai carabinieri di Gavoi, alla vista dei carabinieri ha fatto inversione ed è scappato all’alt dei militari che si sono lanciati in un inseguimento ad alta velocità per le vie del paese. Inseguimento terminato quando l’auto dei militari è stata costretta a fermarsi in via Roma dopo che l’autista ha perso il controllo del mezzo di servizio andando ad urtare con una ruota contro il muro di un’abitazione. Del fuggitivo nessuna traccia.

Le ipotesi

Ancora non si conoscono le cause che hanno dato via ad un folle inseguimento in pieno centro a Gavoi. L’auto, una Volkswagen Golf, era diretta all’uscita del paese, verso il lago di Gusana alla vista dei militari ha invertito la marcia e si è dileguata. Forse trasportava qualcosa di illegale, o semplicemente il mezzo o il conducente non erano in regola. Una fuga che ha messo in pericolo gli altri utenti delle strada, automobilisti e pedoni. Saranno le indagini dei carabinieri della compagnia di Ottana a svelarlo.

L'insegiumento

L’allarme è scattato alle 8 del mattino, quando le sirene e lo strido delle gomme nel centro paese hanno attirato l’attenzione dei residenti. L’inseguimento ad alta velocità per le vie di Gavoi è durato pochi minuti, iniziato quando la Jeep dei militari avrebbe tentato di bloccare l’auto sospetta. È nato l’inseguimento per le vie del paese, sino a quando la macchia dei militari nell’affrontare una curva nella centralissima via Roma ha perso il controllo. Nell’urto, l’auto dei militari è rimasta bloccata a causa di una ruota che si è staccata dal mezzo, a terra è rimasto anche l’armonizzatore, mentre il pirata della strada alla guida della Golf ha fatto perdere le tracce. Fortunatamente a quell’ora la via non era trafficate nessuno è rimasto ferito né tra i passanti né tra i militari.

Le ricerche

Via Roma è rimasta chiusa al traffico. Sul posto anche gli agenti del commissariato di Gavoi. È caccia all’autista che non si è fermato. Le forze dell’ordine sperano di identificarlo anche con l’ausilio delle immagini delle telecamere della zona.

