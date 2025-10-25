VaiOnline
Folle gara di velocità, ragazza uccisa 

L’auto della ventenne travolta da una Bmw, tre giovani a bordo delle altre due  

Roma. Dell'incidente sulla Colombo, a Roma, rimangono tracce della corteccia dell'albero, mentre il traffico scorre come in qualsiasi giorno. La vita di Beatrice Bellucci, vent'anni, si è interrotta contro quel pino, sullo spartitraffico, dopo che la Mini Cooper su cui viaggiava con un'amica è stata travolta da una Bmw che viaggiava ad alta velocità, tra le ipotesi, per una gara clandestina. La dinamica non è ancora chiara e sono in corso le indagini della Polizia locale per ricostruire quanto accaduto.

Dai primi accertamenti, potrebbe esserci stata proprio una corsa tra auto alla base dello schianto. Sono al vaglio le immagini delle telecamere ad ampio raggio per fare piena luce sull'incidente e capire se fossero coinvolte altre auto. Sulla Bmw che ha travolto l'auto delle due giovani è stato trovato un cellulare da cui potrebbero emergere le prime risposte. Tra i 20 e i 22 anni, sono tutti giovanissimi gli altri tre passeggeri che viaggiavano a bordo dei due veicoli, poi trasportati d'urgenza in ospedale, dove sono ricoverati e che verranno sottoposti ad alcoltest e narcotest. Anche la vittima era riuscita a raggiungere in ambulanza, ancora in vita, l'ospedale, ma le ferite riportate - mentre, sul lato passeggero, viaggiava a bordo della Mini - erano troppo gravi.

Bellucci, venerdì sera, avrebbe dovuto trascorrere una serata come tante altre. Studentessa di Giurisprudenza a Roma Tre, innamorata del mare, tifosa della squadra di Gasperini. “Domeniche romane”, aveva scritto sotto una foto scattata allo stadio Olimpico con la sciarpa giallorossa al collo. Una passione, quella per lo sport, che non si limitava al tifo per il calcio. Bellucci era, infatti, “cresciuta” nel settore giovanile della Roma volley club femminile.

«La dirigenza insieme a tutto lo staff, i tecnici e le atlete si stringe in un commosso abbraccio alla famiglia Bellucci per la tragica scomparsa di Beatrice», si legge nel post pubblicato dalla squadra sui social.

