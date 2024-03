Folle fuga sull’auto rubata: è ricercato 

Una Panda rubata intercettata dalla Polizia a Mulinu Becciu, un lungo inseguimento fatto di manovre azzardate e speronamenti, e alla fine la vettura abbandonata in via Machiavelli e la fuga a piedi. Scene da film ieri a fine mattina nelle vie della città: solo per una fortunata coincidenza non ci sono stati feriti ma solo il conducente dell’auto rubata in fuga, anche se probabilmente non per molto. Perché gli agenti della Squadra volante, costretti a restare nella scia della Panda, cercando di evitare manovre azzardate che avrebbero potuto mettere a rischio altri automobilisti o le persone che passavano a piedi, conoscerebbero chi per mezz’ora ha tenuto in scacco quattro pattuglie della Polizia.

Il furto

È stata la segnalazione di un’auto rubata, una Fiat Panda, a dare il via all’intervento della Polizia. Gli agenti delle volanti hanno infatti intercettato la vettura a Mulinu Becciu, in via Piero della Francesca. Inutile il segno di alt al conducente che anziché fermarsi, ha accelerato e iniziato una fuga spericolata. In tanti hanno assistito alle sterzate e manovre pericolose del conducente della Panda che per evitare gli sbarramenti delle volanti è salito sul marciapiede con la vettura e percorso vie contromano. Si è temuto il peggio quando c’è stato il passaggio in alcune zone dove si trovano le scuole, proprio durante l’uscita degli studenti.

I danni

Le pattuglie della Squadra volante, sotto il coordinamento del dirigente Massimo Imbimbo, hanno cercato di bloccare l’auto in alcune zone “sicure”, dove non c’erano persone a piedi o strade particolarmente strette. Ma il conducente della Panda rubata ha anche speronato un’auto della Polizia, danneggiandola. L’inseguimento è andato avanti in diverse zone della città, fino ad arrivare in via Machiavelli. Qui l’uomo in fuga è riuscito a guadagnare qualche metro, avendo così il tempo di fermarsi, scendere dalla vettura e continuare a scappare questa volta a piedi. I poliziotti hanno recuperato così la vettura e proseguito le ricerche del conducente, sparito nel nulla. Ma gli agenti avrebbero identificato, durante il lungo inseguimento, l’uomo che dunque avrebbe le ore contante e che comunque potrà essere denunciato nel caso non si presentasse in uno degli uffici di Polizia. Da chiarire se l’episodio possa essere collegato con un incidente avvenuto durante la notte a Pirri su cui sono in corso gli accertamenti dei carabinieri e della Polizia Locale.

