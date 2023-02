Folle fuga sul furgone, tragedia sfiorata 

Almeno tre auto e un pullman danneggiati, una signora in sedia a rotelle ferita di striscio a un braccio e viva per miracolo, strade percorse contromano a folle velocità e anche zone pedonali, alcune persone che sono dovute saltare sul marciapiede per non essere travolte e altri automobilisti costretti a improvvise frenate per evitare di restare coinvolti in un incidente. Un pomeriggio di grande paura e apprensione quello vissuto ieri da chi si è trovato a Stampace e a Sant’Avendrace: un furgone, risultato rubato poco prima nell’hinterland cagliaritano, a velocità elevatissima ha percorso alcune vie contromano, schiantandosi contro alcune auto parcheggiate nel Corso e perdendo anche uno sportello. Poi ha urtato un pullman in viale Sant’Avendrace, rischiando di finire su altre auto.

Il ritrovamento

Solo per miracolo non ci sono stati feriti. Merito anche dei poliziotti all’inseguimento del mezzo con diverse pattuglie della Squadra volante: gli agenti hanno evitato manovre che avrebbero potuto rendere la situazione ancora più pericolosa. Dopo un po’ il furgone è stato ritrovato in via Quintino Sella a Is Mirrionis. Del conducente nessuna traccia: subito dopo aver abbandonato il mezzo danneggiato al centro della strada, anche in questo caso contromano, è scappato a piedi. I poliziotti potrebbero comunque avere un’idea di chi sia il responsabile, trattandosi probabilmente di una persona conosciuta per i suoi precedenti. Sono stati ascoltati alcuni testimoni e altri verranno sentiti per poter raccogliere ulteriori informazioni utili per risalire al responsabile di un pomeriggio che in molti faticheranno a dimenticare. Si sta verificando anche se nella zona del furto ci siano impianti di videosorveglianza che abbiano ripreso il ladro in azione.

I racconti

«Una scena incredibile», racconta un meccanico che ha assistito a una prima parte della fuga. «Ero con mia moglie nel tratto pedonale del Corso. Il furgone ha sfiorato alcuni tavolini e le sedie dove c’erano seduti dei clienti. Poi ha colpito di striscio una signora in sedia a rotelle, rimasta sotto choc per quanto accaduto. Il mezzo si è poi diretto verso Sant’Avendrace». Diverse le strade di Stampace percorse contromano per cercare di tenere a distanza le auto della Polizia e dei Carabinieri che si erano messe in scia del furgone, dopo la segnalazione del furto.