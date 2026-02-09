VaiOnline
L’inseguimento.
10 febbraio 2026 alle 00:50

Folle fuga per mezz’ora sul furgone rubato 

Appena si è accorto che il suo furgone era stato rubato, in viale Trieste, ha dato l’allarme: gli agenti della Squadra volante, intervenute subito, hanno individuato subito il mezzo, ancora nelle vicinanze, grazie al segnale del gps. È così iniziato un lungo inseguimento, andato avanti per oltre mezz’ora, e finito nelle campagne di Villasor: il furgone è stato abbandonato e il conducente è scappato a piedi facendo per ora perdere le sue tracce.

L’episodio è avvenuto domenica sera. Il proprietario di un furgone aveva parcheggiato il mezzo in viale Trieste accorgendosi quasi subito del furto. Questo ha permesso ai poliziotti di intercettare subito il furgone poco distante. Appena il conducente si è accorto di avere le pattuglie delle volanti all’inseguimento, ha accelerato dirigendosi verso la statale 130. La fuga è andata avanti per parecchio tempo, soprattutto nelle strade di campagna di Assemini, Decimomannu, San Sperate, Villasor. I poliziotti hanno cercato di tenere un contatto visivo con il mezzo, evitando qualsiasi pericolo per gli altri. Alla fine il conducente ha abbandonato il furgone (che ha subito dei danni, anche per l’impatto con un’auto parcheggiata) per proseguire la fuga a piedi. Le indagini vanno avanti. (m. v.)

