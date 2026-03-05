Folle fuga in auto per le strade del centro 

Scene da film poliziesco nelle strade di Assemini, dove Mirko Orrù, un giovane di 24 anni, è stato protagonista di una fuga rocambolesca terminata con le manette. L’episodio, avvenuto mercoledì sera, rappresenta uno dei primi casi di applicazione del nuovissimo decreto-legge sulla sicurezza pubblica.

Il mancato “alt”

Tutto ha avuto inizio durante un normale servizio di controllo del territorio. Una pattuglia della Polizia locale, guidata dal comandante Danilo Piras, ha notato un veicolo in pessime condizioni di manutenzione. Un rapido controllo della targa ha confermato i sospetti degli agenti: l’auto era priva di copertura assicurativa. Alla vista della paletta e all’ordine di fermarsi, il conducente ha scalato le marce e ha premuto sull’acceleratore, dando il via a una corsa disperata per le vie cittadine.

Manovre folli

L’inseguimento si è snodato per diversi chilometri nel cuore di Assemini. Il 24enne, nel tentativo di seminare la pattuglia, ha guidato con totale sprezzo del pericolo: tratti percorsi contromano, stop saltati e velocità folli in zone ad alta densità pedonale. In un momento di estrema criticità l’auto ha invaso il marciapiede, costringendo i passanti a un veloce scarto laterale per evitare l’investimento.

La fuga è terminata quando il veicolo ha urtato violentemente un’auto in sosta, riportando danni meccanici irreparabili. Mentre un secondo passeggero è riuscito a scappare a piedi,Mirko Orrù è stato bloccato dagli agenti dopo una breve resistenza fisica.

Ai domiciliari

Per il giovane le conseguenze legali saranno pesanti. Gli agenti hanno infatti applicato il recente decreto-legge 23, entrato in vigore solo pochi giorni fa. La nuova norma del Codice della Strada trasforma la fuga pericolosa da illecito amministrativo a reato penale, punibile con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Il giudice monocratico ha convalidato l’arresto e disposto la scarcerazione con l’obbligo di dimora.

L’operazione della Polizia locale di Assemini segna un punto di svolta nel contrasto alle condotte stradali che mettono a rischio l’incolumità dei cittadini.

