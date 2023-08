Folle fuga con inseguimento: arrestato un uomo 

Movimentato episodio ieri notte tra Sant’Avendrace e Is Mirrionis: gli agenti della Polizia Locale hanno intercettato una moto e il conducente alla vista delle pattuglie ha iniziato una fuga. L’inseguimento è proseguito per le vie dei due quartieri fino a quando l’uomo ha perso il controllo del suo mezzo, finendo a terra. Ha provato ancora a scappare ma è stato, a fatica, bloccato dagli agenti. Accompagnato nella caserma della Municipale, è stato arrestato per resistenza. A notte fonda si stavano valutando altri aspetti della vicenda: stamattina, se non saranno emerse particolari novità, ci sarà il processo per direttissima.

Secondo quanto appurato dai poliziotti della Municipale, l’uomo ha dei precedenti e molto probabilmente non si trovava in regime di custodia cautelare per un permesso. Ma il motivo principale della fuga sembra essere un altro: non aveva la patente di guida. Per questo quando gli agenti gli hanno intimato l’alt, durante un controllo, il conducente ha accelerato provando la fuga. Le pattuglie della Polizia Locale, anche con la collaborazione del personale in moto, lo hanno inseguito cercando di ridurre al minimo i pericoli per gli altri automobilisti o motociclisti, e soprattutto dei pedoni, presenti nelle strade teatro dell’inseguimento.

L’uomo alla fine non è riuscito più a controllare il proprio mezzo, cadendo. Si è anche rialzato, tentato la fuga a piedi ma è stato intercettato e fermato. Ha provato ancora una ultima reazione. Le accuse principali, mentre gli accertamenti erano ancora in corso, sono quelle di resistenza e guida senza patente. (m. v.)

