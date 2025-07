Folle corsa nella notte sulla Provinciale 

Una folle corsa con il carrello della spesa nel cuore della notte e in mezzo alla Provinciale: si indaga per capire se si tratti di una sfida social. È successo domenica prima della due del mattino: due giovani seminudi e senza maglietta erano intenti in una corsa sulla strada che da Villacidro conduce a San Gavino, uno spingeva il carrello e l’altro era seduto al suo interno.

Il racconto

Una scena irreale e inaspettata di cui è stata testimone la consigliera comunale Giuditta Sireus di rientro a Villacidro. Sireus, in auto con altre due persone, ha visto nel buio della notte le luci del cellulare e i due giovani. «Era l’1,45 del mattino. Stavamo percorrendo la strada tra San Gavino e Villacidro, quando abbiamo notato una luce fioca del telefono e intermittente muoversi in modo strano sulla carreggiata opposta. Ho rallentato, pensando che fosse un monopattino. La realtà che ci si è presentata davanti è stata surreale: due ragazzi, seminudi, con un carrello della spesa. Uno dentro, l’altro che spingeva. Ridevano, erano in mezzo alla strada e si spostavano da una corsia all’altra al buio. Erano completamente ignari del pericolo, scollegati da ogni percezione del rischio. È stato uno shock anche perché avrei potuto investirli. Ho subito chiamato i carabinieri che ringrazio per il tempestivo intervento. Se non avessi avuto lucidità e istinto poteva davvero accadere qualcosa di grave che avrebbe cambiato la vita di quei ragazzi e la mia». I militari del nucleo radiomobile di Villacidro sono subito intervenuti e hanno provveduto a togliere dal mezzo della strada i due ragazzi ancora euforici e a identificarli: ora ci saranno tutti gli accertamenti del caso, ma al momento non c’è nessuna denuncia. È probabile che i due giovani abbiano sottratto il carrello a qualche centro commerciale vicino.

L’analisi

Sulla questione interviene la psicologa sangavinese Alice Bandino: ’Non è normale che due giovani semi nudi facciano le corse col carrello della spesa in una strada pericolosissima di notte: è una condotta rischiosa e incosciente. Qualche anno fa ho visto un video simile: un carrello preso da un discount, utilizzato per gioco da una comitiva di giovani; le gesta riprese e caricate nelle storie online dalle ragazze del gruppo, con audacia e incoscienza, subito diventate virali e derubricate a “ragazzate”. In seguito a quell’episodio, su richiesta di una delle famiglie dei minori protagonisti di quel video, provammo a capire il perché e se fosse solo per noia, leggerezza o disagio adolescenziale. Scoprimmo un mondo virtuale su YouTube, fatto di canali dove il carrello della spesa viene utilizzato per le famose “challenge”, cioè sfide o competizioni virali. Vere e proprie corse che già sedici anni fa venivano fatte nei parcheggi di qualche centro commerciale e presentate nelle descrizioni come “degna conclusione incosciente di serate alcoliche”». Aggiunge Alice Bandino: «La condotta della notte scorsa sarebbe potuta finire in tragedia. Serve collegare questi episodi alle problematiche del nostro territorio: dispersione scolastica, scuole e famiglie spesso in conflitto e non sempre alleate per il bene degli studenti; aumento di disagio mentale adulti e minori e insufficienza di risposte da parte delle istituzioni».

